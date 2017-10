Het middelpunt van Nederland ligt in de buurt van de Azoren

Dat begint al bij de definitie. Er zijn verschillende rekenmethodes mogelijk, wat Nederland minstens zeven middelpunten oplevert. Dat heeft alles te maken met onze grillige landsgrens. Trekken we rond die grens een zuivere cirkel die de uiterste punten raakt, dan ligt het middelpunt van die omgeschreven cirkel bij Eembrugge. Het hart van een omgeschreven rechthoek ligt zuidelijker, bij Soestduinen.

Het Kadaster gebruikt de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort als ijkpunt bij het maken van topografische kaarten; in de vloer van de toren is het kadastrale nulpunt aangegeven. In de bossen bij Putten ligt een steen met een stalen ring. 'Til Nederland op aan deze ring en niemand zal het merken', staat erbij. Dit 'zwaartepunt' van Nederland is inmiddels wat naar het westen opgeschoven omdat de omvang van Nederland wijzigt door grenscorrecties, kunstmatige landaanwinning als de Tweede Maasvlakte en de Marker Wadden en natuurlijke aanwas als in het Waddengebied. Om diezelfde redenen zou het geografische middelpunt nu bij Zeewolde liggen.

Zelfs het Drentse dorp Oosteinde mag zich 's lands middelpunt noemen: de lijn tussen het noordelijkste (Rottum) en zuidelijkste punt (Kuttingen) en die tussen het westelijkste (Sint Anna ter Muiden) en oostelijkste (Bad Nieuweschans) kruisen elkaar daar. Wanneer we de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied meetellen, ligt het middelpunt in de Atlantische Oceaan. Uitgaande van de buitengrenzen van ons koninkrijk is dat op 41º 53' NB en 31º 42' WL, zo'n 150 km ten noorden van Flores, het meest westelijke eiland van de Azoren.

