Het MH17-onderzoek reikt tot in het Kremlin, wie is Vladislav Soerkov?

Soerkov, als adviseur van de Russische president Poetin belast met Oekraïne, was altijd bereid ‘serieuze steun’ te verlenen, zei Borodaj destijds in een interview.

Het JIT liet een getapt telefoongesprek horen tussen Borodaj en een man die is geïdentificeerd als Soerkov. Het gesprek ging over de heikele situatie waarin de door Oekraïense troepen bijna omsingelde rebellen zich bevonden. Het JIT is erop gebrand de volledige chain of command in kaart te brengen, die de Buk-installatie naar Oost-Oekraïne heeft gebracht. En hoewel Soerkov (54) geen militair is, is de kans groot dat hij vanuit Moskou nauw betrokken was bij of op zijn minst op de hoogte was van de besluitvorming hierover.

Soerkov, ooit werkzaam voor de later vervolgde miljardair Michail Chodorkovski, heeft sinds jaar en dag de hardnekkige reputatie van een ‘grijze kardinaal’ in het Kremlin. Al sinds 1999 loopt hij rond in het centrum van de Rusissche staatsmacht, als adviseur van zowel Poetin als oud-president Dmitri Medvedev, enkele jaren ook als vice-premier. Hij geldt als een invloedrijke ideoloog, de architect van het politieke bestel in Poetins Rusland, met een dominante pro-Kremlinpartij, geflankeerd door enkele loyale ‘oppositiepartijen’.

Soerkov zou een groot pleitbezorger zijn van het door Poetin gekoesterde idee van een ‘Russische wereld’, waartoe alle Russisch-sprekende gebiedsdelen van de voormalige Sovjet-Unie behoren, ook de Krim en Zuidoost-Oekraïne. Als presidentieel adviseur had hij sinds 2013 Oekraïne in zijn portefeuille, juist in de periode dat Moskou probeerde het land los te weken van de Europese Unie. Die pogingen strandden uiteindelijk in de volksopstand op het Majdanplein in Kiev.

Na de machtsovername in Kiev, de annexatie van de Krim door Rusland en het begin van de vijandelijkheden in de Donbas, werd Soerkov de spil in het contact tussen het Kremlin en de rebellenleiders in Oost-Oekraïne.