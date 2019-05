Het merk ‘Kiki’ is nog geen hit

Haar laatste bericht op Twitter stamt van een week geleden en betreft de droge informatie dat Kiki Bertens dit jaar weer in Rosmalen zal spelen. Wie een inkijkje wil krijgen in het tennisleven van Bertens, kan beter op Instagram kijken. Ze postte drie foto’s sinds ze is neergestreken in Parijs voor Roland Garros.

Lees verder na de advertentie

Bertens houdt er niet zo van om zich bezig te houden met sociale media. Ze laat het vaak door anderen doen. Fatima Moreira de Melo, de vriendin van coach Raemon Sluiter, hield Bertens’ online-activiteiten op het toernooi van Indian Wells bij. Vond de speelster heerlijk. Ze kreeg er veel positieve reacties op. “Dat is dan heel erg makkelijk”, zei Bertens gisteren na haar eerste ronde in Parijs, waarin ze van de Française Pauline Parmentier won (6-3 6-4). “Maar hier is ze er niet en post ik zelf wat meer om een inkijkje te geven. Het hoort gewoon bij het leven van nu. Ik probeer alleen een foto te posten. Ik doe dat zelf, of Rem (haar verloofde en fysiotherapeut Remko de Rijke, red.), of mijn zus doet het.”

Bertens zou het leuk vinden als er een grote deal voorbijkomt, maar ziet op tegen de verplichtingen die daar tegenover kunnen staan

Bertens is als nummer vier van de wereld een van de grote namen op Roland Garros. Sinds ze in de mondiale toptien staat is haar marketingwaarde gestegen. Ze vond in Fila een nieuwe kledingsponsor. In Parijs tennist ze in haar eigen lijn. Ze draagt een klassiek donkerblauw jurkje met kraag. Ze heeft de toernooien voor het uitkiezen en hoeft niet te klagen over het startgeld.

Maar het bedrijfsleven loopt nog niet zo warm voor het merk ‘Kiki’. Er is minder interesse dan ze had gedacht. “Het valt nog tegen. Ik ben ook niet een persoon die het heel erg opzoekt. Ik probeer toch zoveel mogelijk op tennis te focussen.”

Vrijheid Bertens zou het leuk vinden als er een grote deal voorbijkomt, maar ziet op tegen de verplichtingen die daar tegenover kunnen staan. “Dat je daar dagen mee bezig bent en veel op social media moet doen. Dat is een afweging die je elke keer moet maken. Ik moet zeggen dat ik mijn vrijheid ook heel erg lekker vind.” Bertens verdient haar geld liever met tennis. Coach Sluiter is daar blij om. Hij wil niet dat ze dingen doet die te ver van haar af staan. “Kiki is niet waanzinnig actief op social media. We zullen haar daar ook niet in strakke sportkleding buikspieroefeningen zien doen. Als daar je prioriteit ligt om geld te verdienen moet je dat doen. Maar zo is Kiki niet.”

Schijnwerpers Bertens blijft liever buiten de schijnwerpers. De grote banen, extra publiek, ze moet er elke keer weer aan wennen. Als een van de titelkandidaten op Roland Garros is alles dit jaar anders. Bij haar laatste training zat er bijna tweehonderd man op de tribune. Sluiter moest ineens extra rekening houden met zijn gedrag op de baan. “Ik begin bijna te snappen waarom voetballers besloten trainingen willen doen. Als ik er hard in wil gaan, kan dat voor Kiki op dat moment misschien goed zijn. Maar als iemand het toevallig filmt en het komt op sociale media...” Ook op het Court Suzanne-Leng­len moest Bertens even haar draai ­vinden in de eerste ronde. De 27-jarige Nederlandse speelde niet haar beste tennis, maar het was goed genoeg voor de winst. Parmentier kwam na een verloren eerste set beter in de wedstrijd. Met enige frustratie maakte Bertens het zakelijk af. In de tweede ronde mag Bertens morgen aan de bak tegen het Slowaakse talent Viktoria Koeznova. “Zo’n stadion, een beetje wind, en ik kan vast nog 101 dingen verzinnen maar de spanning speelde nu wel de grootste rol”, zegt Sluiter. “Het is ook niet niks. Ieder jaar is het weer de vraag hoe ze rond deze tijd de punten gaat verdedigen op gravel. En pats boem drie, vier weken later is ze ineens titelkandidaat in Parijs en nummer vier van de wereld. Het is snel schakelen, ook voor ons.”

Lees ook: