Het mazelenvirus houdt huis op de Filippijnen, met dank aan medisch populisme

Het aantal doden loopt naar de driehonderd, meer dan de helft van hen zijn kinderen onder de vijf jaar. Dat zijn de officieel geregistreerde doden door mazelen op de Filipijnen sinds begin dit jaar. De eilandengroep heeft door de mazelenepidemie nu al meer doden te betreuren dan in heel 2018. En in dat jaar was er al een dramatische stijging ten opzichte van 2017.

Het aantal besmette Filippino’s is veel groter dan het aantal doden; het zijn er volgens officiële cijfers op dit moment zo’n 16.000. Dat getal doet de Filippijnse overheid, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Rode Kruis vrezen dat de epidemie verder aanzwelt. Die vrees wordt versterkt door een ander getal: de vaccinatiegraad. Die is op de Filippijnen in enkele jaren gekelderd, volgens sommige schattingen tot onder de 60 procent.

Onhaalbaar

Het mazelenvirus is zeer besmettelijk. Om een samenleving ertegen te beschermen moet je, volgens de WHO, zorgen dat ten minste 95 procent van de kinderen is ingeënt. Dat is op een eilandenrijk als de Filippijnen logistiek vrijwel onhaalbaar, maar het land zat dicht in de buurt van dat getal. Tot 2017. In dat jaar kwam er rumoer over een ander besmettelijke ziekte: dengue, knokkelkoorts.

Dengue was een nieuw gevaar, en de Filippijnse overheid startte een inentingsprogramma met Dengvaxia, een vaccin van farmaceut Sanofi-Pasteur. De fabrikant publiceerde in 2017 nieuwe schattingen van het risico dat iemand die nooit met het het Dengue-virus in aanraking was geweest, ziek zou kunnen door het vaccin. Dat risico was bekend, maar bleek iets hoger dan gedacht.

De situatie doet denken aan de Zuid-Afri­kaan­se oud-president Mbeki, die zei dat aids te genezen is met bieten en knoflook

De Filippijnse gezondheidsautoriteiten legden de inentingscampagne stil om het risico te onderzoeken. Er werden veertien sterfgevallen gemeld, die in verband werden gebracht met het vaccin. Na onderzoek bleek dat onjuist; in geen van de gevallen was het vaccin oorzaak van het overlijden.

Voor het ministerie van gezondheid was daarmee de zaak afgedaan, maar niet voor het Openbaar Ministerie, dat een eigen onderzoek begon, omdat het corruptie vermoedde in de medische wereld en omdat het naar eigen zeggen wilde opkomen voor ouders, die onder verdachte omstandigheden hun kind hadden verloren.