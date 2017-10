Het Mars van de toekomst

Taaljournalist Gaston Dorren publiceerde op zijn weblog een stukje uit zijn nieuwe boek 'Lingua', over de zin 'Hoe ziet een levend, bruisend Mars eruit?' Dit streed met zijn taalgevoel, en ook met het officiële woordgeslacht van Mars, want Mars is een de-woord (zoals alle planeten), dus het zou 'een levende, bruisende Mars' moeten zijn, in tegenstelling tot 'een levend, bruisend sterretje', want 'sterretje' is een het-woord.