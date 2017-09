Het mag van de Fifa: de klaproos op het Britse shirt

De klaproos symboliseert daarom de Britse slachtoffers in oorlogstijd en in Groot-Brittannië wordt de bloem begin november volop gedragen.

Ook de voetballers van Engeland en Schotland wilden dat.

Maar de Fifa verbood dat vorig jaar. Regels zijn regels, en de poppy is een politiek symbool, aldus de bond. Bovendien zijn er wel meer landen die hebben geleden door de oorlog, was de Fifa-redenering.

Gestraft

Maar kom in Groot-Brittannië niet aan de poppy. Dat herdenkingsteken is zo diep ingebed in de Britse ziel, dat daarover twijfelen bijna een zonde is. En dus droegen Engeland en Schotland de klaproos gewoon toch in hun onderlinge wedstrijd.

De teams werden daarvoor gestraft door de Fifa: ze kregen bij elkaar een boete van 61.000 euro opgelegd. Dat bedrag is tot op heden nog niet betaald, aldus The Guardian, en zou ook niet hoeven worden overgemaakt als de Fifa de regelgeving wijzigt. Een beetje genoegdoening, wellicht.

Wat is nu de deal: de Fifa heeft een nieuw voorstel in de maak waarin staat dat als de tegenstander geen bezwaar maakt, de poppy om de arm gedragen kan worden. Duitsland, dat in november tegen Engeland oefent, heeft al aangegeven het geen probleem te vinden.

Gelukkig heeft de Fifa eindelijk gezond verstand gebruikt. Tracey Crouch, Britse minister van sport

De Britse minister van sport, Tracey Crouch, was uiteraard tevreden met het nieuwe voorstel. "Gelukkig heeft de Fifa eindelijk gezond verstand gebruikt. Het is zeer terecht dat voetballers en spelers met trots de klaproos kunnen dragen, als een eerbetoon aan de gevallen mannen en vrouwen."

Gezond verstand, daar zouden sportorga

nisaties in meer situaties op kunnen varen. Want af en toe is loslaten van de regels helemaal zo slecht nog niet.