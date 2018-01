Het lukt China voor het eerst om apen te klonen

Het schaap Dolly had drie moeders. Een ooi had een eicel geleverd. Daaruit was de kern verwijderd en vervangen door het genetisch materiaal van een tweede ooi – materiaal dat onderzoekers haalden uit de kern van een uiercel. De zo verkregen eicel was met elektrische schokjes tot delen gedwongen en bij een derde ooi ingebracht. Vijf maanden later werd Dolly geboren en ze was een exacte kopie van de tweede ooi.

Deze kloontechniek, de kerntransplantatie, is sindsdien met succes bij veel dieren toegepast. Honden en katten, paarden en ratten, padden en vissen zijn gekopieerd, maar bij primaten lukte het niet. In 1999 werd weliswaar het resusaapje Tetra geboren, maar in haar geval was het embryo in een zeer vroeg stadium gesplitst – zeg maar de natuurlijke weg waarlangs tweelingen worden geboren. Het echte klonen leek niet te doen, ook niet toen de techniek verfijnd werd en de ontvangende cel werd voorzien van zogeheten epigenetische modulatoren. Daarmee konden genen worden aan- en uitgezet en kon de embryonale ontwikkeling met grote precisie worden gestuurd.