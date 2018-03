Het logo van de Paralympische Spelen is nog niet zo populair

In tegenstelling tot de vijf ringen in het blauw, geel, zwart, groen en rood - op menig olympisch sportlijf als tatoeage te bewonderen - wil het met de agito's nog niet zo lukken. Toch zijn ze vanaf vrijdag overal te zien in het olympische Pyeongchang. In de afgelopen weken zijn de vijf ringen, die in de hele stad op palen stonden, weggehaald om plaats te maken voor de gekleurde bogen.

Lees verder na de advertentie

Rood, blauw en groen zouden de meest voorkomende kleuren zijn op alle nationale vlaggen ter wereld

Het is de vraag of er bij het nog relatief onbekende symbool, dat de vorm heeft van drie boemerangs, net zulke lange rijen voor een foto zullen staan als bij de olympische ringen. De agito's bestaan nog niet zo heel lang en hebben nog wat aan populariteit te winnen. Het helpt ook niet echt dat het logo twee keer van vorm veranderde. In 1988 in Seoul werd de eerste variant gebruikt. In het Koreaanse ontwerp stonden vijf halve 'taegeuks', naar de halve cirkel die ook in de vlag van Zuid-Korea te zien is. Ze hadden dezelfde kleuren als die van de olympische ringen.

Na enkele 'gedoogjaren' kwam het Internationaal Olympisch Comité IOC in opstand tegen het Internationaal Paralympisch Comité IPC. De vlaggen zouden te veel op elkaar lijken. Na een hoop gesteggel werd er in 1994 een nieuwe vlag gepresenteerd. Drie halve cirkels. Maar het IPC vond het nieuwe logo al snel te oubollig. Bij de sluitings-ceremonie in Athene in 2004 werd een nieuwe 'hippere' vlag gepresenteerd, als marketingcampagne om de Paralympics in een nieuw jasje te steken. De drie kleuren bleven bestaan, maar nu in een slankere variant. De agito's werden in Turijn in 2006 voor het eerst gebruikt en betekenen letterlijk 'ik beweeg'.

De kleuren rood, blauw en groen zouden de meest voorkomende kleuren zijn op alle nationale vlaggen ter wereld. Dat is ook de gedachte achter de kleuren van de olympische ringen, die eenheid symboliseren.