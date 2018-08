Het lijf van sprinter Fabio Jakobsen (21) lijkt zó uit het lycra te barsten, alsof het de finishstreep ruikt

Weten wij in Nederland eigenlijk nog hoe het archetype van een wielrenner eruitziet? De graatmagere klimmers van tegenwoordig zouden ons bijna doen vergeten dat in een grijs verleden de coureurs een volslagen andere lichaamsbouw hadden. Misschien dat Nederland daarom wat terughoudend is bij de successen van een jonge generatie vaderlandse sprinters.

Over anatomie gesproken. Als Fabio Jakobsen zich in zijn wieleroutfit hijst, is het de vraag hoelang de ritssluiting het houdt. Zijn benen en torso kunnen elk moment uit het strakke lycra barsten. Alsof zijn lichaam de finishstreep ruikt, zo gespannen staan de spieren van de 21-jarige sprinter die in zijn eerste seizoen als prof voor opzienbarende uitslagen zorgt.

Misschien is het de monocultuur in het Nederlandse wielrennen waardoor Jakobsen over het hoofd wordt gezien. Het jeugdplan van de Rabobank leverde bijna twintig jaar aan één stuk klassementsrenners en klimmers af. Aan hun knekels geen grammetje vet. Jakobsen moet het juist hebben van volume. Als zijn pedaaltred op stoom komt voor die laatste paar meters, gaat zijn gespierde lichaam als een piston in een cilinder tekeer.

Ik moet onderaan de ladder beginnen Fabio Jakobsen

Jakobsen won maandag op indrukwekkende wijze de openingsrit van de BinckBank Tour. Gisteren misrekende zijn ploeg Quick Step zich, waardoor een massasprint uitbleef (zie kader). Zijn kans komt nog wel een dezer dagen, zei Jakobsen na zijn achtste plek in Antwerpen. Sprinters hebben de naam aanmatigend te zijn. Jakobsen houdt het liever op 'een stempel', zei hij eerder dit jaar in een interview. "Je koerst voor jezelf, hoor je vaak over sprinters zeggen." Het is maar de helft van het verhaal, vindt hij. De Gelderlander koos vorig jaar doelbewust voor het Belgische Quick Step. Een collectief met louter vedetten (Terpstra, Gilbert, Gaviria, Alaphilippe), die echter voor elkaar met glans de kastanjes uit het vuur halen. Jacobsen: "Als Quick Step komt, is de keuze snel gemaakt."

Het jonge sprintkanon uit Heukelum had de ploegen voor het uitkiezen. LottoNL-Jumbo en Roompot wilden Jakobsen graag inlijven. Quick Step zag echter de meeste potentie in de 'lefgozer' Jakobsen, in het bijzonder in de voorjaarsklassiekers. Maar dat de Nederlander zo snel tot wasdom zou komen in slechts één lente, had niemand voorzien. Half maart won hij de Vlaamse semiklassieker Nokere Koerse. Drie weken later deed Jakobsen hetzelfde in de Scheldeprijs, ook wel het onofficiële wereldkampioenschap voor sprinters genoemd. Alleen de beste afmakers winnen deze Belgische klassieker, die zich een van de oudste mag noemen (1907). Illustere namen bevolken de erelijst van de Scheldeprijs: Cavendish, Kittel, Petacchi, Boonen en Merckx, om er een paar te noemen.

Jakobsen is nog ver verwijderd van eeuwige roem. Maar hij is er hard naar op weg. Kittel moest er maandag al aan geloven in de BinckBank Tour. De Nederlander heeft op dit moment dan ook maar één missie: "Ik wil laten zien wie Fabio Jacobsen is."

De 'snotneus' van Quick Step, zoals hij zichzelf af en toe noemt, zag dit jaar veel op zich afkomen. Het deert hem nauwelijks. In België weten ze wie hij is en vooral waartoe hij in staat is. Hoe anders is dat in Nederland. De naam Jakobsen valt hier in het niet bij die van bijvoorbeeld Tom Dumoulin. "Ik moet onderaan de ladder beginnen", zegt hij bescheiden. Maar duidelijk is dat een mooie toekomst in het verschiet ligt.

Van der hoorn wint na lange revalidatie De verwachte massasprint in de straten van Antwerpen bleef gisteren uit. Het peloton verkeek zich in de derde etappe van de BinckBank Tour op de voorsprong van een groep vroege vluchters. Winnaar was de verbouwereerde Nederlander Taco van der Hoorn van Roompot. "Ik snap er geen reet van", zei Van der Hoorn, die dit jaar nog dacht aan stoppen na een slepende revalidatie. De pas 24-jarige coureur liep in november een hersenschudding op. Hij zat een half jaar thuis en stapte in mei pas weer op een stadsfiets. "Ik kreeg opnieuw een terugslag. Je weet dan niet of het ooit nog goedkomt. Twee maanden geleden voelde ik progressie en kon ik langzaam gaan opbouwen. Om hier goed te zijn heb ik vier weken heel hard getraind."

