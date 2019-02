Het lijf van skidiva Lindsey Vonn schreeuwt: nu stoppen

Vloog. Want ook dit keer op de wereldkampioenschappen in het Zweedse Are ging het mis. Op de Super-G, de op één na laatste race die ze zou doen, belandde ze weer in de vangnetten aan de zijkant van de piste. De 34-jarige Amerikaanse bleef met haar ski hangen in een poortje, vloog uit de bocht en ging met hoge snelheid onderuit.Ze bleef even liggen, maar kon even later opkrabbelen en rustig naar beneden skiën.

Terwijl ze haar weg naar beneden afmaakte, vroeg Vonn zich af waarom ze dit nog deed. Hier was ze toch veel te oud voor, zei ze tegen zichzelf.

Het is niet de eerste keer dat ze het zei. Vonn, 34 jaar oud, weet dat haar lichaam al jaren op is. De waslijst aan blessures is eindeloos, en dat zijn dan alleen nog de blessures waarover ze de buitenwereld vertelde. Er was veel meer aan de hand, zei ze toen ze aankondigde dat de WK echt de allerlaatste keer zou zijn dat we haar in actie kunnen zien. Maar ze wilde niet dat het verhaal over haar carrière alleen maar zou gaan over het fysieke leed dat het skiën haar heeft gekost. Dus verzweeg de vrouw die door velen wordt gezien als de beste skiester ooit een hoop blessureleed.

Ik worstel met wat mijn lichaam me vertelt versus wat mijn hoofd en hart me zeggen wat ik allemaal toch nog kan

De beslissing om te stoppen kostte Vonn moeite. Op haar facebookpagina schreef ze over een van de ‘meest emotionele’ perioden uit haar leven. “Ik worstel met wat mijn lichaam me vertelt versus wat mijn hoofd en hart me zeggen wat ik allemaal toch nog kan”, schreef ze. Haar hoofd en lichaam zitten niet op dezelfde plek. Na veel slapeloze nachten besloot Vonn uiteindelijk dat ze niet verder kon. Op het WK in Zweden, afgelopen maandag begonnen, zou ze afscheid nemen.

Ze schrijft dat ze na de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang, waar ze met een bronzen plak op de afdaling haar derde olympische medaille won, opnieuw onder het mes is gegaan. “De crash in Lake Louise van vorig jaar was veel pijnlijker dan ik heb laten zien, maar ik wilde doorgaan omdat ik een medaille wilde winnen voor mijn overleden opa.”

Ze revalideerde opnieuw, voelde zich sinds lange tijd fysiek weer in orde, maar ging in november weer ernstig onderuit in het Amerikaanse Copper. Daarbij scheurde ze de kruisband in haar linkerknie. Ondanks intensieve revalidatie, training en een kniebrace kan ze bochten niet meer maken zoals ze dat wil. “Mijn lichaam is kapot en is niet meer te repareren. Mijn lichaam schreeuwt om te stoppen. Het is tijd om daarnaar te luisteren. Want ik hoop dat ik ooit nog met mijn kinderen kan skiën.”

Melodramatisch als haar carrière verloopt, kon het bijna niet anders of ook haar laatste race zou een verhaal worden van vallen en opstaan. Enkele uren nadat ze gewond van de piste stapte, zei Vonn alweer dat er een wonder ging gebeuren. Zondag, als de afdaling op het programma staat, zal ze haar laatste race skiën. In welke staat, is alleen de vraag.

Maar cijfer Vonn nooit weg, daar is ze een te groot kampioene voor. Als het nodig is, bindt ze haar ledematen desnoods aan elkaar met duct tape. Geen grap, ze had het ooit met haar duim gedaan op de WK in 1999 toen ze die aan een gebroken champagnefles had opengehaald. Twee jaar geleden kondigde ze aan de truc te herhalen toen ze haar arm had gebroken en merkte dat ze het haar rechterhand geen grip had op de skistok, omdat de kracht uit haar hand weg was. Haar hand aan de stok vastbinden moest soelaas bieden. Welke truc ze nu uithaalt om heelhuids naar beneden te komen, horen we vast na haar laatste afdaling. Maar ze moet en zal nog één keer schitteren.

Geen record Vonn maakte in 2000 haar debuut in het wereldbekercircuit. Ze won sindsdien wedstrijd na wedstrijd. Ze pakte 82 wereldbekeroverwinningen, zeven wereldtitels en drie olympische medailles, waarvan een gouden in Vancouver op de afdaling. In Pyeongchang, op haar vierde Winterspelen, kondigde ze al aan dat dit jaar haar laatste zou worden. Eén doel had ze nog: nog vier World Cup zeges. Of eigenlijk liever vijf. Want ze was heel dicht bij het record van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die 86 wereldbekerzeges op zijn naam heeft staan. Dat record zal ze niet verbreken. Maar misschien komt er nog wel een WK-medaille bij. Zondag, op de afdaling. Dan hoopt Vonn nog één keer te laten zien dat haar hoofd sterker is dan haar kapotte lijf.

