Het leven van Theo Janssen mist helaas elke spanning of conflict

Een man ook die tijdens zijn loopbaan rookte, bier dronk, een klein buikje verschool onder zijn voetbalshirt. Hij stopte in 2014. Janssen vergaarde tatoeages en ging als scout aan de slag bij Vitesse. Toen, vond hij, werd het tijd voor een boek. Hoe dat zo kwam, dat weten we niet precies, wel weten we hoe het boek tot stand is gekomen – min of meer.

Janssen benaderde schrijver Marcel van Roosmalen, chroniqueur van dagelijkse ongemak en bijpassende chagrijn. Die kende Janssen nog uit zijn tijd bij Vitesse, toen Van Roosmalen daar in 2005-2006 rondhing om de later befaamd geworden Hard Gras-uitgave ‘Je hebt het niet van mij’ te maken.

Dat is precies wat we krijgen. De auteur en het lijdend voorwerp (Janssen heeft nooit veel zin om te praten) gaan op pad. Niet dat ze ver gaan. Ze bezoeken snackbars, Griekse restaurants, een paar boekwinkels, koffietentjes, fastfoodketens en grillrooms. Soms zitten ze in een stadion of ze gaan even langs bij de moeder van Janssen. In de auto laat Janssen vaak scheten.

Anekdotes over Ajax

Krijg je een indruk van het onderwerp? Zeker. De onmacht van Janssens vader rond diens naderende dood beschrijft Van Roosmalen treffend en de paar anekdotes over Ajax zijn grappig. Over Oranje zegt vijfvoudig international Janssen: “Ik heb het Nederlands elftal, en dat is misschien mijn fout geweest, nooit als iets bijzonders gezien. Als het Nederlands elftal speelt vind ik het wel leuk om te kijken (...) maar ik hoefde niet per se zelf in zo’n oranje shirt te spelen. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik had altijd zoiets van ‘daar gaat mijn vrije weekeinde’.”

Helaas mist het leven van Theo Janssen elke spanning of conflict. Dat is lekker voor Janssen, maar jammer voor de lezer. Er is niks, er gebeurt niks en Janssen wil ook bitter weinig. Het is dus een boek zonder verhaal. En voor een boek zonder verhaal is het in zekere zin geslaagd. Misschien is dat wel de grootste prestatie van Van Roosmalen.

Dus als je niks verwacht van De Dikke Prins, zul je ook niet teleurgesteld worden. Je kunt ook zeggen: als dit boek er niet was geweest, hadden we er niks aan gemist. Van Roosmalen en Janssen zullen het misschien wel beamen en dan gierend van de lach de hoek om slaan, om in snackbar De Schnitzel een biertje te drinken en een slaatje te eten. Net zoals Theo’s vader deed.

Marcel van Roosmalen, ‘Theo Jansen - Op pad met de dikke prins’. Uitgeverij Inside. €21,99.