Het lerarentekort bereikt dieptepunt: een hele klas is opgeheven

De protestants-christelijke Joppenszschool uit Leiden stuurde drie weken geleden de leerlingen van groep 8 naar huis, omdat er geen docent te krijgen is. Ook voor hen is op andere scholen een plek gezocht.

“Dat leerlingen bijvoorbeeld voor een bepaalde periode worden verdeeld over andere klassen, is bekend. Of dat er tijdelijk een onbevoegde voor de groep staat. Maar dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling. We hopen dat het bij deze incidenten blijft, want voor de leerlingen is het natuurlijk niet goed dat zij ergens anders worden ondergebracht”, reageert de woordvoerder van de PO Raad, sectororganisatie voor het basisonderwijs.

“Er zijn bij elke school altijd wel weer specifieke, andere omstandigheden die tot zo’n besluit leiden,” nuanceert een woordvoerder van de inspectie voor het onderwijs. De inspectie schreef vorig jaar een handreiking voor scholen over wat zij kunnen doen als het niet helemaal lukt binnen de wettelijke kaders iemand voor de klas te krijgen. Zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de onderwijstijd of het tijdelijk inzetten van onderwijsassistenten voor de klas. “Blijkbaar waren bij deze scholen de omstandigheden zo complex dat dit niet lukte.”

