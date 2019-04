Het leger van Soedan lijkt bezig met een staatsgreep

Soedan wacht in spanning af. Vanochtend maakte het leger bekend met een ‘belangrijke mededeling’ te komen. Ondertussen nemen militairen strategische posities in rond het legerhoofdkwartier, op bruggen en toegangswegen tot de hoofdstad Khartoem. Hoe het in de rest van Soedan zit, is niet bekend. Maar het lijkt op een staatsgreep.

Al Arabiya TV meldt dat president Omar Al-Bashir, die al dertig jaar aan de macht is, is afgetreden en onder huisarrest is geplaatst door het leger. Die geruchten gonzen ook door de stad en bij de tienduizenden demonstranten bij de sit-in voor het hoofdkwartier van het leger. De vicepresident Ali Osman Taha en de voorzitter van de regerende National Congress Party (NCP) Ahmed Haroun zouden zijn gearresteerd volgens het tv-station. Een bevestiging van deze berichten is er niet.

De staatsgreep zou geleid worden door de nieuwe en tweede vicepresident, tevens minister van defensie generaal, Awad ibn Ouf. Hij is eind februari in beide functies neergezet door Al-Bashir.

Militaire raad Ibn Ouf zou een militaire raad gaan leiden die de regering overneemt. Hoe het met vrije verkiezingen in Soedan staat, is dan onbekend. Het afzetten van de Al Bashir en zijn kliek zal door de al maanden protesterende demonstranten in Soedan met gejuich worden begroet. Een militair regime niet. De ondergrondse vakbeweging de Sudanese Professionals Association (SPA), die al vier maanden de demonstraties voor het aftreden van Al Bashir organiseert, heeft steeds laten weten een civiele overgangsregering te willen die vrije verkiezingen in gang zet. Ook de oppositiepartijen de National Umma Party (NUP) en de Sudanese Congress Party (SGP) dringen daar op aan. Zij namen gisteren een voorschot op het eventuele afzetten van Al Bashir door al een Overgangsraad te vormen die met het leger in gesprek kan. Mocht er geen uitzicht zijn op een democratische gekozen regering door middel van verkiezingen dan lijkt het erop dat het nog niet afgelopen is met de demonstraties in Soedan.

V-teken De organisatoren van de protesten en de sit-in riepen vanmorgen op om door te gaan met demonstreren en niet naar huis te gaan. De menigte maakte vanmorgen al massaal het V-teken, van Victorie, van overwinning. De aankondiging van de legerleiding om met een verklaring te komen volgde op aanhoudende geruchten dat de beruchte veiligheidsdienst NISS samen met Islamitische groepen een coup aan het voorbereiden was om de macht in handen te houden. Een eventueel vertrek van Al Bashir na dertig jaar dictatorschap zal een grote opluchting zijn voor de Soedanese bevolking en de internationale gemeenschap. Bashir en zijn kompaan Haroun worden al jaren gezocht door het Internationaal Strafhof voor misdaden tegen de mensheid in de burgeroorlog in Dafur.

