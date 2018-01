Het lawinegevaar is voorlopig niet weg in de Alpen

Na extreme sneeuwval zal de temperatuur in de Alpen de komende dagen weer stijgen en stopt de neerslag even. Wintersporters die vastzaten in hun Zwitserse, Oostenrijkse of Franse accommodatie kunnen gaan nadenken over de terugreis. Maar betekent het ook dat het lawinegevaar ineens gaat liggen? Vrijdag komt Trump aan in het Zwitserse Davos voor het World Economic Forum en zijn helikopters moeten niet voor sneeuwverschuivingen gaan zorgen.

Alec van Herwijnen van Zwitsers kennisinstituut SLF heeft wat dat betreft geen goed nieuws. Dat er minder nieuwe sneeuw bijkomt, betekent niet dat het lawinegevaar ook direct wijkt. De sneeuwlaag verzwaart namelijk doordat het pakket inklinkt. Comprimeren, in jargon. “Door die hogere concentratie van gewicht gaat het makkelijker schuiven”, zegt Van Herwijnen. Daarbij moet je dan vooral denken aan kleine lawines.

Herwijnen werkt in Davos, waar vrijdag de delegatie van wereldleiders aankomt. Zij hoeven niet direct bang te zijn bedolven te raken onder een pak sneeuw. Volgens Herwijnen is het oudere sneeuwdek onder de nieuwe laag mooi stabiel, wat de kans op lawines vermindert. Dat hád anders kunnen zijn. “Bij een onstabiele onderlaag – grote sneeuw­kristallen die niet goed hechten aan de andere lagen – zou er nu nog ­wekenlang lawinegevaar blijven.”

'Van de geplande 14 dagen skiën stonden we maar 7 dagen op de piste, voor de rest was die dicht' Carla van den Boom, zit in huisje in Bellwald