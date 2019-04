Het laatste woord van Holleeder: verraad door Peter R. de Vries en zus Astrid

Holleeder was dinsdag tijdens de 61ste zittingsdag van het megaproces voor de rechtbank Amsterdam lang niet zo scherp als tijdens de voorbije zittingen. Hij probeerde uit het hoofd de rechter er nog een keer van te overtuigen dat hij geen motief had om zijn zwager en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout om het leven te brengen. Datzelfde geldt voor de moorden op Willem Endstra, Kees Houtman, Thomas van der Bijl en John Mieremet. De verdachte stelde nadrukkelijk geen opdracht tot die liquidaties te hebben gegeven, laat staan dat hij er geld beschikbaar voor stelde. De sfeer in de Amsterdamse criminele wereld was in het begin van deze eeuw dusdanig verziekt dat situaties ‘zichzelf wel oplosten’.

Zus Astrid, een van de belangrijkste getuigen in de zaak, heeft volgens broer Willem jarenlang verklaringen in elkaar gezet. “Ik ken Astrid zo oud als ze is. De ervaringen met haar zijn dat ze een spin in haar hoofd heeft. Dat spinnegedrag heeft ze haar hele leven gehad. In de Jordaan bedoelen we daarmee dat ze iets in haar hoofd heeft, ze is wappie. Ik heb geen witte jas aan, maar ze heeft iets bijzonders.” De spinnen in Astrids hoofd zorgen er volgens haar broer voor dat ze altijd het gevoel heeft dat iemand het op haar gemunt heeft.

Werk is werk

Holleeder voelt zich niet alleen door zijn zus verraden maar ook door ‘vriend en journalist’ Peter R. de Vries. “In de dertig jaar dat we elkaar kenden heeft hij me nooit met zijn kennis over mij geconfronteerd. Niet als vriend en ook niet als journalist heeft hij het recht van hoor en wederhoor toegepast.” Holleeder bracht in herinnering dat De Vries ooit mede-Heinekenontvoerder Frans Meijer in Paraguay vond. Holleeder en Van Hout wilden destijds weten wie Meijer had verraden. De Vries gaf toen volgens Holleeder als antwoord: ‘Werk is werk en vriendschap is vriendschap’. Holleeder had daarom gehoopt op meer te mogen rekenen van De Vries. Overigens heeft de misdaadverslaggever zelf altijd gezegd Van Hout tot zijn vrienden te rekenen en niet Holleeder.

Op 9 mei is er nog een zittingsdag. Formeel moet de rechter dan nog besluiten of Holleeder vast blijft zitten in voorarrest. Op 4 juli is de uitspraak gepland. Van groot belang voor de zaak is een uitspraak van de Hoge Raad half april over de inzet van kroongetuigen. “Die uitspraak kan het ons makkelijk maken of juist heel moeilijk,” sprak rechter Frank Wieland dinsdag.