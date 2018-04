Het kruis van Bram Tankink blijkt niet van piepschuim

Naar de top van de heuvelkam, met op de kruising links het bosje, het bankje en het kruis.

Aan kruizen denk ik al sinds ik zaterdag het prachtige interview met Bram Tankink in de Volkskrant las. Om preciezer te zijn: aan de kruizen in het lied van Daniel Lohues, Elk mens die hef zich 'n kruus te dragen. Misschien komt het door het gelijkende accent van Bram, misschien door het interview, misschien door een combinatie van beide.

Elk huisje heeft zijn kruisje, daar komt het lied op neer. 't Verschil is:

De iene hef der iene van piepschoem, en de ander die hef 'm van lood, zingt Lohues. Het ene weegt zwaarder dan het ander. De ene mens krijgt nu eenmaal meer voor de kiezen dan de ander.

De vrolijke Frans

Bram Tankink, dacht ik altijd, heeft een kruis van piepschuim. Lachend gooit hij het ding weg, om hem af en toe eens tegen te komen, en dan geeft hij het kruis een nieuwe lel. Bram is de vrolijke Frans van het wielrennen. De paljas op de fiets. Altijd grapjes, altijd grollen. En zo is het ook - alleen achter die lach blijkt een indrukwekkend verhaal schuil te gaan.

Een levensgeschiedenis die ik niet kende. Van opgroeien met een spastische zus die gevangen zit in haar eigen lichaam. Van het schuldgevoel dat hij alles kon, en zijn zus niks. Van een plotseling overleden vader. Van het altijd wegcijferen, vroeger thuis, later als knecht op de fiets. Waar was hij zelf? Lang wist hij dat niet.

Ik weet niet of Bram ernaar kijkt, naar alle kruizen die hij vandaag passeert. In de kopgroep heb je soms best tijd om wat om je heen te turen. Er staan er veel in het Limburgse land. Soms is er een kapelletje omheen gebouwd. Soms liggen er bloemen. Of brandt er een kaars.