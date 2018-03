Het kostte een jaar vergaderen, maar dan heb je ook wat: een kwartier later college

Hierdoor stappen de duizenden studenten in de stad niet langer op hetzelfde moment in de bus, de auto of op de fiets richting campus Heijendaal, de plek waar de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn gevestigd.

Tot op heden beginnen de colleges om 8.45 uur. Doordat de bijeenkomsten op de universiteit na de zomer een kwartier later beginnen en die van de hogeschool een kwartier eerder is de drukte beter verdeeld.

Het lijkt een kleine ingreep. Maar dat was het zeker niet, zo valt tussen de regels door te lezen van het perscommuniqué van de universiteit. Liefst elf organisaties (waaronder de universiteit, het ziekenhuis, een studentenvakbond, de hogeschool, de gemeente, de provincie, het ministerie van infrastructuur én de vervoerders NS en Arriva) hebben bijna een jaar vergaderd om de collegetijden met een kwartier aan te passen.

Universiteiten en hogescholen liggen al een tijd met openbaar vervoerders overhoop. De instellingen zien het niet als hun taak om naar de pijpen van de NS te dansen. Even snel de tijden aanpassen noemde voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen vorig jaar 'nog net zo'n wishfull thinking als een einde aan de zoveelste treinvertraging'.

Na veel gesoebat zijn de onderwijsinstellingen in Nijmegen toch overstag. Kon dat niet iets sneller? Nee, denkt de woordvoerder van de universiteit. "Je moet het natuurlijk wel organiseren. En dat is heel veel werk."