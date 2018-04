Het Koningslied gidste 'de dag die je wist dat zou komen' zo het woordenboek in

Vooral de zinsnede 'de dag die je wist dat zou komen (is eindelijk daar)' riep weerstand op bij sommige taalexperts. Die gingen voor het gemak overigens voorbij aan het feit dat vergelijkbare constructies in oudere literatuur vrij gewoon waren en dan niet bekritiseerd werden (zoals 'de brief die zij wist dat zou komen' in De Gids, 1903).

Dankzij het gedoe rond het Koningslied kun je de gewraakte constructie 'die je wist dat zou komen' nu in allerlei varianten aantreffen. Op de beurs beleefden we volgens een regionale krant onlangs de correctie die je wist dat zou komen, bij de verkiezingen beleefde D66 volgens NRC het verlies dat je wist dat zou komen, terwijl dezelfde krant het eerder had over de goal die we wisten dat zou komen.