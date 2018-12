Het komt eraan: een machientje op stoom dankzij de zon

Warmtestraling wordt wél door water ­geabsorbeerd, dus de kunst is zonlicht om te zetten in warmtestraling, die dan gebruikt kan worden bijvoorbeeld om van zout water drinkwater te maken. Er zijn allerlei constructies en materialen bedacht om dat te doen, maar die hebben een ­nadeel gemeen: ze moeten in contact komen met dat water. En als zout water verdampt, blijven het zout en eventuele verontreinigingen achter, en die verknallen je zonnemotor.

De onderzoekers konden stoom genereren van meer dan 140 graden Celsius

Onderzoekers van de Amerikaanse technische universiteit MIT ­lijken nu een creatieve oplossing te hebben gevonden voor dat ­probleem. In vakblad Nature Communications tonen ze een constructie die met zonlicht stoom uit water kan maken zónder contact te maken met het water.

E-reader Het apparaat oogt als een tablet of e-reader, die boven een bak water hangt. Het is opgebouwd uit drie lagen. De bovenste laag absorbeert het zonlicht, dat door de onderste laag naar het water wordt gestuurd in de vorm van warmtestraling. Het water gaat koken en stuurt stoom naar ­boven die door de middelste laag van de tablet wordt opgevangen. En omdat ook die middelste laag door de zon wordt verwarmd, kan die de stoom verder verhitten. Op het dak van de universiteit hebben de de onderzoekers dat getest, en ze konden stoom genereren van meer dan 140 graden Celsius, heet genoeg om in het veld medische instrumenten te steriliseren of een machientje aan te drijven. Het is nog maar een prototype, maar toch gloort er nu een inventieve zonnestoomgenerator.

