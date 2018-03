Het kneuterige vernuft van een oer-Hollandse auto

De Citroën 2CV, de Volkswagen Kever, de Renault 4 toch ook; het waren rijdende illustraties van een tijdperk. Klein, goedkoop, luidruchtig, traag, gedurfd vormgegeven: blikvangers op de Europese wegen. Je zou bijna vergeten dat er ook local heroes waren. Het oer-Hollandse Dafje, bijvoorbeeld, dat tussen 1958 en begin jaren zeventig over de wegen tufte. Anders dan het lelijke eendje, de kever of de R4, was de Daf beslist géén wagen waar je als onderwijzer, creatieveling of intellectueel in gezien wilde worden.

Het is typisch Nederlands om je eigen symbolen ironisch te bekijken Thomas Vaessens

Maar de gewone man was er maar wat blij mee. De vader van Thomas Vaessens, bijvoorbeeld. Vaessens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, schreef een boek over de eerste Europese auto met een automatische versnellingsbak.

Vanwaar dit boek? "Omdat ik erg geïnteresseerd ben in cultuurgeschiedenis. Ik vind het mooi hoe dingen functioneren, iconen zijn geworden. Wat doen we met onze iconen? Hoe verhouden wij ons tot ons verleden? Hoe kijken we aan tegen de grote ijkpunten, waarvan dit er hoe dan ook één is? Ik vond dat de Daf een biografie verdiende. Dingen hebben ook een biografie."

Is de Daf een ondergewaardeerd Nederlands icoon? "Historici zijn vaak babyboomers, die zijn vooral geïnteresseerd in hun eigen revoluties: De flowerpower, de seksuele vrijheid, het feminisme. Ergens tussen die grote verhalen in is de Daf gesneuveld. Dat autootje is helemaal geen onderwerp in het geheugen van Nederland. In een tijd dat iedereen zo zeurt over identiteit is dat raar."

Veel mensen kennen het Dafje vooral nog van het Tros-programma 'Te land, ter zee en in de lucht'. Van de 'achteruitrijraces'. "Ja, waarin ze vervolgens compleet naar de filistijnen werden gereden. Het is typisch Nederlands om je eigen symbolen ironisch te bekijken."

Hoe zouden we er dan naar moeten kijken? Waar staat dat beroemde Dafje voor? "Allereerst voor gedurfd ondernemerschap. Daf-oprichter Hub van Doorne had samen met zijn broer Wim, nota bene al voor de oorlog, het plan opgevat om een Nederlandse personenauto te bouwen. En het lukte! Dus Hub van Doorne, geboren in het Limburgse America, met alleen maar lagere school, die Hub van Doorne, presteert het om zo'n innovatieve auto te ontwikkelen. Dan is er iets groots verricht. En tegelijkertijd heeft hij het bedrijf op een Hollands-kneuterige manier klein gehouden, dat vind ik er ook leuk aan." De Daf was de eerste en eigenlijk ook enige Nederlandse auto die bereikbaar was voor de massa

De automatische 'versnellingsbak' was bovendien innovatief. "Het bekende pientere pookje. Kijkend naar Amerika dachten ze: die automaat gaat het helemaal worden."

Een misrekening? "Niet helemaal, want de basis van die variomatic-techniek wordt nog steeds toegepast. Toch is de automaat in Europa nooit massaal aangeslagen. Toen zeker niet. Een automaat werd niet mannelijk gevonden. En mannelijk is toch de norm. Auto's blijven een fetish voor mannen. Uiteindelijk heeft het imago de personenauto's van Daf de das omgedaan. Zo was de daklijst achterin extra hoog gemaakt zodat je met je hoed op naar de kerk kon. Handig, maar natuurlijk niet zo sexy."

Toch kan de Daf ook weer niet als mislukt worden beschouwd. "Er zijn er toch maar mooi 900.000 van gemaakt. Dat is 'maar' negen keer minder dan de Citroën 2 CV. Inmiddels is een Daf in bepaalde kringen ook weer hip. Als je er eentje wil hebben betaal je er duizenden euro's voor. We zijn terug aan het komen van dat dedain."

Uw boek heet 'De Daf van mijn vader'. Dat is niet voor niets. "Mijn vader werkte zich op tot leraar en kon op een gegeven moment eindelijk, met zijn zuur verdiende geld, een auto kopen. Hij koos voor een Daf en was er ontzettend trots op. En hij stond daarin niet alleen. De Daf was de eerste en eigenlijk ook enige Nederlandse auto die bereikbaar was voor de massa."

De auto werd belangrijk voor onze identiteit, een verlengstuk van ons ego. Gaat dat in deze tijd van milieubewustzijn op de schop? "Mensen stoppen niet met reizen en op vakantie gaan. We willen ook naar New York en Tokio. We zijn hypermobiel geworden en onze identiteit past zich daaraan aan. Als jij bewust in een deel-auto van Greenwheels rijdt, is dat ook een identiteit. Ik denk dat niet zozeer de auto, maar mobiliteit op zich de heilige koe is." De Daf van mijn vader, Thomas Vaessens, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam. © rv