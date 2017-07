Het kikkertje in mijn tuin kikkerde me op

Het was trouwens een pad denk ik bij nader inzien, maar aangaande amfibieën en reptielen denk ik in grote lijnen, iets is een slang of een kikker of een krokodil. Kikkers stemmen mij in het algemeen opgewekt, ik geloof dat ik snap waar het woord 'opkikkeren' vandaan komt. Toch hebben ze geen onverdeeld gunstige pers. In cartoons en in kinderverhalen ogen ze nog onschuldig maar oudere teksten vertellen vaak iets anders.

Het allereerste sprookje in Grimms befaamde Kinder- und Hausmärchen, 'De kikkerkoning of IJzeren Hein' begint er direct over. Kikker diept bal voor prinsesje uit bron op en wil als beloning met haar slapen, ze smijt hem gruwend tegen de muur en hij verandert in knappe prins. Ontwikkelingssprookje, zeggen de duiders, seksueel ontwaken waarbij de kikker voor de foetus staat en zijn gekwaak voor babygeschrei. Een van de tien Egyptische plagen in de Bijbel brengt het land een onaangename stroom kikkers, en in antieke verhalen worden kikkers geen mensen zoals bij Grimm maar andersom. Ovidius' regel 'quamvis sint sub aqua sub aqua maledicere temptant' over de boeren die in kikkers veranderen maar nog steeds blijven kwaadspreken, met dat 'sub aqua sub aqua' om hun gekwaak weer te geven, zal vermoedelijk tot mijn geest dooft in mijn hoofd blijven rondzingen. Ook het kikkergezang in Aristophanes' 'De kikkers' 'Brekekekekeks koaks koaks' klinkt niet best.

In Jeroen Brouwers' boeken over de jappenkampen wordt een bizarre strafmaatregel van de Japanse bezetters jegens zijn moeder en andere vrouwen beschreven, het zogeheten 'kikkeren' de vrouwen moesten zich als kikkers springend voortbewegen, een wel heel bizarre variant van de mens-kikker metamorfose. De geweldige Amerikaanse dichteres Ann Sexton schreef een gedicht 'The Frog Prince' gebaseerd op het oude sprookje waarin het arme prinsesje de kikker opensnijdt: 'Frog has not nerves. Frog is as old as a cockroach. Frog is my father's genitals. Frog is a malformed doorknob. Frog is a soft bag of green.' Over mannelijke dominantie, zeggen de poëzie-uitleggers.

Misvormd beeld Ik vind de wraak van de kikker op het misvormde beeld dat de mens van hem maakte subtiel en grandioos in het bekende mopje: 'Komt een man bij de dokter met een kikker die uit zijn hoofd ontspruit. Dokter vraagt: wat scheelt eraan? Kwaakt de kikker: nou het begon als een puist op mijn bil.' Zo, die zit. Mijn tuinkikker vertegenwoordigde niks van dat al, hij sprong gewoon vrolijk weg, op zoek naar nieuwe prooien en schuilplaatsen. Het woord opkikkeren komt trouwens niet van 'kikker' lees ik, maar van 'kik', het kleine geluidje uit 'geen kik geven'. Die kikker hebben we er zelf in gestopt. Het kikkertje in mijn tuin kikkerde me overigens wel degelijk op, wat de kwaadsprekers en etymologen ook beweren.

