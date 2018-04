Het kersverse korfbalteam van Suriname doet mee om de prijzen

Tientallen Surinaamse Nederlanders stonden in maart de Surinaamse korfbalploeg op te wachten toen die op Schiphol was geland. Ze verwelkomden de korfballers met vlaggen, zongen het Surinaamse volkslied en ook vertegenwoordigers van de Surinaamse ambassade waren naar het vliegveld gekomen. De reden? In Colombia had het nationale korfbalteam net goud gewonnen op het Pan-Amerikaanse kwalificatietoernooi en daarmee plaatste het zich voor het eerst voor het WK korfbal.

Surinamers komen geregeld op een negatieve manier in het nieuws. Ik wilde ook een andere kant laten zien Gerald van Dijk, korfballer

Dat WK wordt in augustus 2019 in Zuid-Afrika gehouden en dat Suriname daarbij is, is voor een groot gedeelte te danken aan Gerald van Dijk. Hij speelde voor onder meer het Amsterdamse Blauw-Wit jarenlang in de Korfbal League en als international van Nederland won hij het EK en WK. Tegenwoordig komt de 34-jarige korfballer uit voor het Haagse Achilles, dat in de zaal in de overgangsklasse speelt, het op twee na hoogste niveau van Nederland.

Dispensatie Een aantal jaar geleden ontstond bij hem het idee om de verschillende korfballers met Surinaamse roots die in Nederland speelden, samen te brengen in een nationaal team. “Surinamers komen geregeld op een negatieve manier in het nieuws. Ik wilde ook een andere kant laten zien”, legt Van Dijk uit. Omdat de Surinaamse korfbalbond vanwege inactiviteit al enige tijd was opgeheven, stapte Van Dijk naar de internationale korfbalfederatie met de vraag of er onder de Surinaamse vlag interlands gespeeld mochten worden. Nadat aan wat verplichtingen was voldaan was het Surinaamse nationale team een feit. Als je ziet wat het betekent voor Surinaamse Nederlanders, dat is onwijs mooi Bondscoach Riko Kruit Zelf is Van Dijk als speler ook onderdeel van dat team, maar dat had heel wat voeten in de aarde. Omdat hij in het verleden al voor Oranje was uitgekomen mocht Van Dijk in principe niet meer voor een ander nationaal team spelen. “Maar ik heb dispensatie gekregen omdat ik destijds niet voor Suriname kon kiezen, omdat die mogelijkheid simpelweg niet bestond.”

Heel enthousiast Net als Van Dijk - in Nederland geboren, Surinaamse ouders - bestaat de nationale ploeg uit spelers en speelsters die in Nederland zijn opgegroeid, maar van Surinaamse afkomst zijn. Een aantal speelt in de Korfbal League, maar de meesten op de niveaus daaronder. Volgens bondscoach Riko Kruit - zelf geen Surinamer - zijn ze heel enthousiast om voor Suriname uit te komen. “Ik heb zelf voor Oranje gespeeld en heb zeker het Wilhelmus meegezongen, maar daar bleef het dan ook wel bij”, zegt Kruit. “Ik vond het veel gaver om voor veel publiek te spelen dan wat het oranjeshirt voor me betekende. Maar als je dan ziet hoe het volkslied van Suriname wordt meegezongen en wat het betekent voor Surinaamse Nederlanders, dat is onwijs mooi.” Tekst loopt door onder de afbeelding Aanvoerster Michele Brouwer - de Klein in actie tijdens Suriname - Portugal. © Marco Spelten Op het WK moet Suriname in de top-5 kunnen eindigen, denkt Van Dijk Vanaf volgend seizoen komt de Surinaamse korfbalploeg een of twee keer per maand bijeen om tegen clubs te oefenen en zo ingespeeld te raken. Tegelijk moet er rond die oefenduels geld worden verdiend met loterijen en de verkoop van bijvoorbeeld shirtjes. Op die manier moet de reis naar Zuid-Afrika worden bekostigd. “We hebben geen sponsor en moeten het dus met eigen middelen doen”, vertelt Kruit.