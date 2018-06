Het kapitalisme belooft net zoveel onzinbanen als het communisme

Stel je voor dat we op een ochtend wakker worden en dat alle verpleegkundigen, vuilnismannen, brandweerlieden en monteurs van de aardbodem zijn verdwenen. Een ramp! Maar wat als we het rijtje beroepen vervangen door pr-medewerkers, consultants en marketinggoeroes? In dat geval is er één persoon die zich rustig in zijn bed omdraait.

David Graeber (New York, 1961) is zijn naam. De antropoloog is in Nederland vooral bekend door zijn in 2012 verschenen boek ‘Schuld. De eerste 5000 jaar’, zijn leidende rol in de Occupybeweging en doordat hij drie jaar later in Amsterdam de Maagdenhuisbezetters bemoedigend toesprak. In zijn nieuwe boek ‘Bullshit jobs’ noemt hij zichzelf een anarchist, maar evengoed is hij als utopist te kwalificeren.

‘Bullshit jobs’ is een oorlogsverklaring aan de onzinbaan: betaalde functies die geen bestaansrecht hebben en bestaan uit zinloze, overbodige of zelfs schadelijke taken. Graeber becijfert dat maar liefst 40 procent van de werkende Nederlanders zo’n onzinbaan heeft.

Vier op de tien Nederlanders hebben een onzinbaan

Hij onderscheidt verschillende soorten onzinbanen. Allereerst de ‘wachters’, zoals receptionisten die de hele dag niets om handen hebben, maar zonder hen maakt het bedrijf een amateuristische indruk. De tweede categorie bestaat uit de ‘bullebakken’: bedrijfsjuristen, lobbyisten, telefonisch verkopers - manipulators die de boel naar hun hand proberen te zetten. Het derde cluster, de ‘afvinkers’, zijn de controleurs en de schrijvers van ongelezen rapporten. Dan zijn daar de ‘opzichters’, die toezien of de door hen gegeven opdracht wordt uitgevoerd (en die de ondergeschikte eenvoudig zelf had kunnen bedenken).

Een voorbeeld uit de vijfde groep, de ‘oplapwerkers’, doet in ‘Bullshit jobs’ zijn verhaal. Eric heet hij. Als interface-administrateur voor een groot designbedrijf moest hij het intranet verbeteren om de interne communicatie te bevorderen. Al snel kwam hij erachter dat hij amper iets te doen had en alleen was aangenomen omdat de partners weigerden de telefoon te pakken om met elkaar te overleggen.

Het gevolg is lachwekkend: Eric arriveerde ’s ochtends steeds later op kantoor en ging almaar vroeger naar huis; de middagpauze duurde een uur of drie; hij las stapels boeken achter zijn bureau; en met een collega die in hetzelfde schuitje zat, belegde hij nepzakenreisjes annex kroegentochten. Zoals die keer dat hij op de beroemde golfbaan van Gleneagles op geleende, twee maten te grote schoenen, ‘met een golfclub in de grond stond te hakken’.

Een paar maal diende Eric zijn ontslag in. Zijn chef stond dat niet toe en gaf hem, hoewel hij al uitstekend verdiende, een fikse opslag. Eric werd depressief van de zinloosheid van zijn baan. Hij is niet de enige: Graebers boek staat vol met kluchtige en tegelijk treurige gevallen. Opvallend vaak raken de uitvoerders van onzinfuncties in hoge mate gestrest door de verveling, net zoals het brein van gedetineerden letterlijk beschadigd raakt door het eentonige gevangenisleven.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Antropoloog en anarchist David Graeber © rv

Eric was de eerste van zijn familie die had mogen studeren. Hij veronderstelde dat de wereld na zijn afstuderen aan zijn voeten zou liggen, dat hij niet alleen een goedbetaalde baan zou krijgen, maar ook een waarmee hij iets kon betekenen. Graeber stelt dat dit enigszins naïef was. Iemand uit een arbeidersmilieu die zich wil opwerken heeft de keus: een zinnige baan die weinig verdient of een onzinbaan met een uitstekend salaris. De combinatie van een goedbetaalde, zinnige baan is alleen weggelegd voor de culturele elite. Daarvoor moet je naar een dure universiteit en dat kunnen alleen rijke ouders zich veroorloven.

Of die stelling klopt, valt te betwijfelen. Met een moeder die in een naaiatelier werkte en een vader die arbeider was in een drukkerij is Graeber zelf afkomstig uit de lagere sociale klasse. Desondanks was de Amerikaan hard op weg om het te maken aan Yale University, waar het jaarsalaris van een gemiddelde hoogleraar rond de 200.000 dollar ligt.