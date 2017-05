Het kan: verliezen met 14-95 en toch strijden om de landstitel

Cijfers liegen niet, maar geven soms wel een vertekend beeld van de werkelijkheid. Zoals de uitslag van de wedstrijd tussen de rugbyers van ’t Gooi en Castricum: 14-95. Hoe is het mogelijk dat de thuisclub uit Naarden, die zaterdag tegen Hilversum strijdt om de landstitel, met zulke cijfers verliest? ’t Gooi-coach Allard Jonkers geeft het antwoord.

Wat was er aan de hand? “De wedstrijd was in februari afgelast en de bond wilde per se dat die afgelopen zaterdag werd ingehaald. Ik weet niet waarom, hij deed er helemaal niet toe. In voorgaande jaren zijn wedstrijden ook niet gespeeld op het moment dat de finale bekend was. Ik begrijp niet waarom dit nu opeens wel moest. Maar we hebben te luisteren naar de hoge heren en als dit is wat ze willen weet ik niet wie de winnaar is.” Waarschijnlijk is het de grootste nederlaag in de historie van ’t Gooi Allard Jonkers, coach

Want u kwam met een verrassende opstelling. “Wij vonden het eerlijk om dezelfde voorbereiding als Hilversum te hebben op de finale: twee weken. Onze focus lag bij Hilversum en niet bij Castricum. Ons team loopt op de laatste benen en daarom heb ik besloten om spelers uit het tweede, derde en vierde team op te stellen.”

Hoe deden ze het? “Die jongens waren trots en vonden het fantastisch. Dat was mooi om te zien. De meesten zijn grijs en oud. Er was iemand van 46 jaar bij die zijn debuut in het eerste team maakte. En ze scoorden nog twee keer ook. Waarschijnlijk is het wel de grootste nederlaag in de historie van ’t Gooi, maar ik hecht geen enkele waarde aan de cijfers. Het is jammer dat we gedwongen waren dit te doen. Hier heeft niemand iets aan.”

Wel keurig onder de honderd gebleven. “Ja, maar dat komt doordat we geen tachtig, maar zeventig minuten hebben gespeeld. Op een gegeven moment vroegen we aan de scheidsrechter of hij het ook wel mooi vond zo. En toen maakte hij er meteen een einde aan.” Beide teams hebben laten zien de nummers één en twee van Nederland te zijn Allard Jonkers, coach

Wat vond Castricum ervan? “Ik heb Castricum twee weken geleden aangegeven dat dit het gevolg zou zijn van de beslissing van de bond. En ik heb dinsdag nog tegen de coach van Castricum gezegd: ‘Misschien is het leuk als jullie ook met andere spelers komen’. Maar zij hebben gekozen om met het eerste team te spelen. Als een soort afscheidswedstrijd. Dat is hun goed recht, maar een wedstrijd werd het nooit.”

Dat wordt zaterdag de finale tegen Hilversum wel? “Beide teams hebben laten zien de nummers één en twee van Nederland te zijn. Hilversum is de afgelopen jaren dominant geweest. Het is goed om te zien dat er nu een team is dat in de buurt kan komen. We hebben dit seizoen laten zien dat we van ze kunnen winnen. Maar we moeten heel goed zijn om dat weer te kunnen doen.”

