Het kan verkeren: de Koerden vragen nu Assad om hulp

Het Syrische leger zegt de stad Manbij te zijn ingetrokken. Dat zouden de militairen van president Assad hebben gedaan op uitnodiging van de Koerdische militie YPG, die tot dusver met steun van de Amerikanen de stad in het noorden van het land ­onder controle had.

De Koerdische uitnodiging is een direct gevolg van de onverwachte aankondiging van Donald Trump dat hij de Amerikaanse troepen terugtrekt uit Syrië. Volgens Trump zijn de militairen niet meer nodig omdat Islamitische Staat in Syrië verslagen zou zijn.

Operatie Olijftak

Nadat de Koerdische leiders hun teleurstelling over het Amerikaanse besluit hadden weggeslikt, telefoneerden ze druk met Damascus en Moskou (Rusland is een belangrijke steunpilaar van Assad). Want ook al is de YPG zeker niet bevriend met het Syrische regime, tijdens de oorlog heeft de militie nooit rechtstreeks de confrontatie met Damascus gezocht.

De aanwezigheid van Syrische militairen lijkt de Koerden nog altijd aanlokkelijker dan het alternatief: een Turkse invasie. Een voorproefje hebben ze in het noorden van Syrië begin dit jaar al ­gekregen, toen Turkse militairen met operatie Olijftak de Koerdische enclave Afrin binnenvielen. Ankara zei destijds met de inval stabiliteit te willen brengen in de ­regio, zodat miljoenen Syrische vluchtelingen die het land opvangt te zijner tijd kunnen terugkeren. Maar het gevolg was dat duizenden Koerden er wegvluchtten.