Het kan nu: even scannen of dat T-shirt geen namaak is

Hij is niet te kraken, niet na te maken en iedere code is uniek. Een perfect systeem voor het ontmaskeren van namaak, en nog betaalbaar ook.

Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen leggen vandaag in vakblad Science Advances uit hoe het werkt: verbluffend eenvoudig. Met een stripje van een paar millimeter geef je ieder product een uniek en niet te kraken kenmerk. Het gaat niet om 't stripje zelf, maar om de minuscule kristallen van silica erop.

Daarmee hebben de Deense onderzoekers iets gedaan. Ze hebben ze eerst verdeeld in drie hopen, en iedere hoop vermengd met een zeldzaam aardmetaal. Dat zijn scheikundige elementen die in de natuur worden gevonden. Terbium is er een, genoemd naar Ytterby, zijn vindplaats in Zweden. Europium is een tweede, genoemd naar Europa. En voor de derde hoop gebruikten de onderzoekers dysprosium (dysprositos is Grieks voor: moeilijk te vangen).