Het kan dus tóch: gratis geld voor iedereen

Het kan tóch uit: gratis geld voor iedereen. Vandaag gepubliceerde berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) tonen dat bijna elke Nederlander er in koopkracht op vooruitgaat met een nieuw soort basisinkomen. En het lijkt nog te betalen ook.

De discussie over basisinkomen speelt al decennia, de laatste jaren aangewakkerd door opiniemaker en historicus Rutger Bregman. Vereniging Basisinkomen hoopt als opdrachtgever van de nieuwe doorrekeningen dat die een basisinkomen sneller realiteit maken. Voorzitter Alexander de Roo overhandigde ze een dag voor publicatie aan minister Wouter Koolmees (sociale zaken, D66).

Koopkracht

In het nieuwe systeem dat De Roo liet doorrekenen krijgt iedereen 600 euro, en daarbovenop nog 600 per huishouden. Een alleenstaande volwassene zit dan op twee keer 600 euro, 1200 dus. Een koppel komt uit op 1800 (ieder 600 plus één keer 600 euro aan huishoudgeld). Voor het kroost vangen ze 300 euro per kind.

Bijstandsgerechtigden zien hun koopkracht hierdoor met 1 tot 15 procent groeien, becijfert het Nibud; zowel mensen die werken voor een minimumloon als zij met een modaal inkomen tussen de 15 en 50 procent. Tot slot zouden twee-keer-modaal-verdieners 4 tot 34 procent koopkrachtiger worden. Wel gaan huishoudens met meerdere WW-gerechtigden er iets op achteruit, moet De Roo erkennen.

Je voorkomt er een armoedeval mee: het fenomeen waarin mensen met weinig geld niets opschieten met een stijging in inkomen Alexander de Roo, Vereniging Basisinkomen

Geld uitdelen kost geld, en daarom moet de inkomensbelasting omhoog. In de hoogste schijf zou die naar 72 procent gaan. Daarnaast verdwijnen in dit model alle toeslagen, op de huurtoeslag na. Dat einde aan de toeslagen heeft een groot voordeel, meent De Roo. “Je voorkomt er een armoedeval mee: het fenomeen waarin mensen met weinig geld niets opschieten met een stijging in inkomen.”

Neem een echtpaar met één werkende en twee kinderen in een huurhuis. Gaat dat huishouden in inkomen omhoog van 20.000 euro naar 31.000, dan houdt het daar – per jaar – netto maar 500 euro extra van over. “Dat komt door alle toeslagen die het echtpaar ineens misloopt omdat het net te veel verdient. Dat kan mensen ontmoedigen om meer te werken, iets wat een systeem zonder toeslagen dus voorkomt.”