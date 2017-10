Het kalifaat van IS loopt op zijn laatste benen

Het kalifaat van terreurgroep Islamitische Staat wankelt. Gisteravond zou de aanval beginnen op de laatste IS-strijders in Raqqa, de officiële hoofdstad van het kalifaat in Syrië. De verwachting is dat het nog een week duurt voordat ook de laatste wijk daar in handen van de Arabisch-Koerdische militie SDF zal vallen.

Dan rest IS nauwelijks nog grondgebied, niet in Syrië en ook niet meer in Irak. De grote Syrische stad Deir al-Zor, niet ver van de Iraakse grens, viel in september al aan troepen van het Syrisch regime. Het enige andere bolwerk van naam in Syrië is dan nog Mayadeen, maar ook die stad is omsingeld, zo maakte het Syrische leger gisteren bekend.

Terwijl de strijd tegen IS zich in de laatste fase bevindt, richt Turkije zich op de volgende fase van het conflict

In Irak gaat het zo mogelijk nog slechter. De val van Mosul, veruit de grootste stad van het kalifaat, in juli dit jaar, was een ongekende klap voor IS. Daarna verdreef het Iraakse leger de jihadisten van IS in recordtempo uit de stad Talafar en vorige week ook uit de stad Hawija.

Dat in de laatste stad grote groepen IS-strijders zich overgaven is een teken aan de wand. De jihadisten vochten zich tot voor kort dood - dat ze dat niet meer doen wijst erop dat ze de moed hebben opgegeven.

IS-strijders verschansen zich in voetbalstadion IS-strijders controleren binnenkort nog slechts stukken woestijn en wat dorpen in het Iraaks-Syrische grensgebied. Het lijkt daarom een kwestie van tijd voordat de leiders van Irak en Syrië de val van het kalifaat en de overwinning op IS officieel kunnen bekendmaken. Het is echter niet waarschijnlijk dat daarmee de strijd gestreden is. In Irak heeft de Iraakse federale regering nu al een groot conflict met de regering van de Koerdische autonome regio in het noorden, die twee weken geleden een referendum over onafhankelijkheid organiseerde. Gebieden die binnen het territorium van IS vielen, worden nu betwist door Koerdistan en Bagdad. In Syrië is de situatie zo mogelijk nog gecompliceerder. Daar wordt Raqqa nu ingenomen door de SDF, die voornamelijk bestaat uit Syrische Koerden en die wordt gesteund door de Amerikanen. Mayadeen en Deir al-Zor zijn straks in handen van het regime in Damascus, dat wordt gesteund door Rusland. Tot dusver hebben beide coalities de taken (in overleg) verdeeld, maar het moet blijken wat er van die verstandhouding overblijft als straks de gemeenschappelijke vijand is verslagen. In Raqqa hebben IS-strijders zich verschanst in de laatste wijk die ze nog in handen hebben. Dat is een gebied in het centrum van de stad, waar het stadsziekenhuis staat, een voetbalstadion en een rotonde waar IS voorheen de afgesneden hoofden van zijn vijanden tentoonstelde. Het leeuwendeel van de strijders zou zich in het stadion bevinden.