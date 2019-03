Het kalifaat lijkt nu dan toch echt verslagen

“De Syrische Democratische Strijdkrachten verklaren de volledige vernietiging van het zogenaamde kalifaat en de territoriale nederlaag van de IS voor 100 procent.”

Ook het Amerikaanse ministerie van Defensie zei gisteravond al dat Islamitische Staat geen gebied meer in handen heeft. Het ministerie heeft president Donald Trump daar vrijdag van op de hoogte gesteld, meldde het Witte Huis. IS is voor 100 procent verslagen, aldus Trump.

Na wekenlange gevechten bij Barghouz is de laatste verzetshaard van IS, vlakbij de Iraakse grens aan de linkeroever van de rivier de Eufraat, aan flarden geschoten. Alles wat er nog rest van het kalifaat is een veld vol verlaten loopgraven, bomkraters, verbrande tenten restanten van de verscheurde zwarte vlaggen, zo bericht Reuters.

Journalisten werden zaterdag door SDF-strijders meegenomen naar de restanten van het slagveld. Een zwakke lucht van rottende lichamen hing tussen het kapotgeschoten puin, waartussen mortiergranaten en bomvesten te vinden waren. Op een gebouw dat nog wel overeind stond wapperde een grote gele vlag van de SDF, zag één van de verslaggevers ter plaatse.

Terreur

De VS hebben talrijke luchtaanvallen uitgevoerd en steunen Koerdische milities zoals de SDF. Die vochten in het noordoosten van Syrië tegen de soennitische extremisten van IS. De laatste weken vielen honderden doden in deze eindstrijd.

De terreurbeweging wist vanaf 2014 grote delen van Irak en Syrië te terroriseren en te onderwerpen. IS noemde het gebied waar het schrikbewind werd gevestigd ‘het kalifaat’. Tijdens de hoogtijdagen van het bewind in 2014 en 2015 heersten de extremisten over minstens 200.000 vierkante kilometer in Syrië en in Irak, waar ook de leiders vandaan komen. Vanuit het kalifaat werden wereldwijd (zelfmoord)terroristen geïnspireerd en aangezet tot dodelijk acties, zoals de aanslagen in Parijs in november 2015 waarbij 130 doden vielen.

Aangenomen wordt dat er nog steeds groepjes IS-strijders in de regio zijn zoals in de nauwelijks bewoonde Syrische Woestijn. Het is onduidelijk wat er met de IS-gevangenen moet gebeuren die uit verschillende landen komen.