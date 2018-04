Het kabinet wil dat álle rookruimtes verdwijnen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) zei vandaag in een interview met NPO Radio 1 hier ‘serieus werk’ van te willen maken, maar wel in overleg met maatschappelijke organisaties.

Lees verder na de advertentie

Blokhuis maakte afgelopen vrijdag al bekend dat rookruimtes in de horeca binnen twee jaar zullen worden gesloten. Nu gaat hij nog een stapje verder. De staatssecretaris noemt het aanpakken van de rookgelegenheden in openbare gebouwen ‘een logische vervolgvraag’. Hij gaat hierover in gesprek met maatschappelijke partijen. “Ik wil met die organisaties om tafel om te kijken hoe we een zorgvuldig pakket tot stand kunnen brengen om roken tegen te gaan.” Als er overeenstemming wordt bereikt, wil Blokhuis ook de rookruimtes in openbare gebouwen binnen twee jaar sluiten. Deze zomer wordt een definitief besluit van het kabinet verwacht.

'Wij zijn niet voor het afschaffen van rookruimtes, maar als het gebeurt, zouden wij als horeca tenminste als laatste aan de beurt moeten zijn' Robèr Willemsen, KHN

De staatssecretaris streeft op deze manier naar een gelijke behandeling van alle organisaties met een rookruimte. De Koninklijke Horecabond Nederland (KHN) klaagde eerder dat het onrechtvaardig is dat de horeca als eerste aan het verbod moet geloven. “Wij zijn niet voor het afschaffen van rookruimtes, maar als het gebeurt, zouden wij als horeca tenminste als laatste aan de beurt moeten zijn”, zegt voorzitter Robèr Willemsen. Staatssecretaris Blokhuis is niet doof voor de kritiek: “De rookruimtes in openbare gebouwen zijn een eerstvolgende optie om aan te pakken, want de volgorde van uitfaseren is niet helemaal handig.”

Ook Clean Air Nederland (CAN), de organisatie die via een rechtszaak het verbod op rookruimtes in de horeca voor elkaar kreeg, wil een verbod op alle rookruimtes.

Als dit er niet komt, stapt CAN naar de rechter, maar voorzitter Tom Voeten verwacht dat dit niet nodig is. “We hebben de staatssecretaris verzocht om één lijn te trekken en hebben alle signalen dat hij het verbod doortrekt naar alle openbare gebouwen.”