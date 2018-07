Het kabinet staat niet meer alleen in zijn strijd tegen de lachgasrage onder jongeren. Leveranciers ontmoedigen de verkoop aan jongeren en tegelijkertijd krijgen scholen en ouders binnenkort meer voorlichting over de schadelijkheid van het inhaleren. Dat schrijft staatssecretaris van volksgezondheid Paul Blokhuis (CU) in antwoord op Kamervragen.

Groothandels en non-foodwinkels doen al veel om de verkoop van het lachgas terug te dringen, meldt hij na gesprekken met koepelorganisaties. Daarnaast lanceert het Trimbos-instituut binnenkort een nieuwe campagne om ouders, uitgaanspubliek en gemeentes te bereiken met informatieve filmpjes. Ook zegt een woordvoerder dat lachgas nog aankomend schooljaar in het preventiepakket De Gezonde School komt, dat kinderen waarschuwt voor alcohol, roken en drugs.

Jongeren rapporteren na het inhaleren eerst een korte euforie en daarna hoofdpijn, hunkering naar méér en op lange termijn moeheid en con­cen­tra­tie­pro­ble­men

De staatssecretaris en minister Bruno Bruins voor medische zorg raakten gemotiveerd om de verkoop van lachgas in te dammen toen ze eind vorig jaar alarmerende onderzoeksresultaten kregen. Ruim de helft van het uitgaanspubliek tussen de 15 en 35 jaar heeft het gas uit de metalen patronen weleens geïnhaleerd, bleek uit een rapport van het Trimbos- en Bonger-instituut. Anekdotisch bewijs is er al jaren: menige straat ligt bezaaid met lege ampullen van drijfgas voor slagroomspuiten. Die geven een korte high bij inhalatie uit een gevulde ballon.

Al lijkt het gevaar van acute gezondheidsrisico’s klein, onschuldig is het gebruik volgens Trimbos niet. Jongeren rapporteren na het inhaleren eerst een korte euforie en daarna hoofdpijn, hunkering naar méér en op lange termijn moeheid en concentratieproblemen. Stijgt het gebruik, dan stijgen de klachten mee.

Minister Bruins wilde aanvankelijk dat er leeftijdsgrenzen kwamen. Daarvan is voorlopig nog geen sprake, laten brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de Raad Nederlandse Detailhandel weten namens hun leden. Wél melden ze dat verschillende leden de slagroompatronen uit zicht plaatsen. Ook verkopen sommige winkels een maximaal aantal per klant, controleren ze grote bestellingen die alleen uit lachgasproducten bestaan en is het gedaan met reclame en korting op de producten.

Eerder dit jaar stopte webwinkel Bol.com al helemaal met de verkoop, onder meer vanwege strengere bepalingen in de Warenwet over lachgas die het bedrijf toen binnenkort zei te verwachten. Maar van strengere wetgeving is nog geen sprake, zegt een woordvoerder van Blokhuis. “Voorlopig proberen we bedrijven te bewegen om vrijwillig verantwoordelijkheid te nemen.”

De omzet daalt als je minder lachgas verkoopt, maar volgens een woordvoerder van de Raad Nederlandse Detailhandel willen ondernemers niet meewerken aan het schaden van de volksgezondheid. “Winkeliers zien ook wel dat jongeren die dingen oneigenlijk gebruiken.”