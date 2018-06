Het kabinet lost zijn belofte in: er gaat meer geld naar kinderopvang

Werkende ouders met kinderen in de opvang gaan er vanaf komend jaar op vooruit. Het kabinet lost de beloftes uit het regeerakkoord in en trekt een kwart miljard per jaar uit voor de kinderopvangtoeslag. Ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget gaan omhoog.

Voor bijna alle werkende ouders met kinderen op crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang betekent dit dat ze meer geld per maand overhouden.

Met de hogere kinderopvangtoeslag krijgen ouders vanaf 1 januari 2019 een groter deel van hun kosten vergoed. Voor gezinnen met anderhalf modaal inkomen (50.000 euro per jaar) stijgt dit percentage van 77 naar 80 procent van de maximum-uurprijs. Voor de minstverdienenden (23.000 euro per jaar) stijgt dit van 94 naar 96 procent van de kosten voor één kind in de opvang.

Ook voor verbetering van de kwaliteit in de kinderopvang is geld uitgetrokken, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (VVD, sociale zaken) in haar brief aan de Tweede Kamer. Dit geld komt uit een verhoging van de maximum-uurprijs voor dagopvang die de overheid vergoedt. Die gaat van 7,45 euro naar 8,02 euro per uur. Hiervoor had het kabinet al in 2017 geld gereserveerd.

Alle gezinnen Het kabinet lost hiermee de beloftes van het regeerakkoord in: er gaat meer geld naar gezinnen én wie meer werkt, moet ook meer overhouden. Dat laatste is vooral de wens van regeringspartij VVD en D66, die hopen dat met name vrouwen meer gaan werken. CDA benadrukt vooral het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen en het wegwerken van achterstanden. De ChristenUnie is blij dat de maatregelen gezinnen ten goede komen. De huidige economische groei maakt het mogelijk alle vier regeringspartijen tevreden te houden. ChristenUnie-leider Gert-Jan Seegers twitterde: “Mede hierom maakt de ChristenUnie deel uit van het kabinet.” Een woordvoerder voegde daaraan toe: “Dit ­is goed voor alle gezinnen. De kloof tussen één- en tweeverdieners wordt hiermee in ieder geval niet groter.” Eerder gaf het kabinet aan niets te willen veranderen aan het belastingvoordeel voor tweeverdieners. Met name de SGP (dat het ­kabinet vaak steunt) maakt zich sterk voor gezinnen met één inkomen. Volgend jaar gaat er ook structureel 250 miljoen extra per jaar naar de kinderbijslag. Die is onafhankelijk van het inkomen. Voor het kindgebonden budget is 500 miljoen afgesproken in het regeerakkoord, de details van deze verhogingen komen nog. Zeker is dat de laagste inkomens het meest van dit halve miljard gaan profiteren, tot soms honderden euro’s per jaar. Vorig jaar ontvingen 792.000 gezinnen een kindgebonden budget.