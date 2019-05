Het kabinet drukt mensen met schulden nog altijd dieper in de problemen

Afdoende maatregelen voor verzachting van het uitstel blijven uit, zegt Van de Donk. Zijn beroepsorganisatie waarschuwt vandaag in het jaarverslag ervoor dat deurwaarders vaak niet anders kunnen dan meewerken aan het verder in de problemen drukken van mensen. Van der Donk noemt het uitstel ‘schandalig’.

Gegevens

Twee jaar geleden werd wettelijk vastgelegd dat deurwaarders die willen inschatten of een schuldenaar echt te weinig verdient om af te betalen, niet langer bij diezelfde schuldenaar allerlei financiële gegevens hoeven op te vragen, zoals de maandelijkse zorgpremie en huurtoeslag.

Die gegevens leveren mensen vaak niet en de berekening is bovendien uiterst ingewikkeld. Gevolg is dat de schuldincasseerder bij drie op de vier mensen moet uitgaan van een hoger inkomen dan in ze werkelijkheid hebben.

In de nieuwe wet zijn alleen gegevens die de deurwaarder kan opvragen, verplicht voor het berekenen van de zogeheten beslagvrije voet, de 90 procent van het bijstandsinkomen waarop deurwaarders geen beslag hoeven te leggen. De rekenmethode is bovendien vereenvoudigd.

Volgens staats­se­cre­ta­ris Van Ark worden de verzachtende maatregelen nog

dit jaar ingevoerd

Dat zou tot eerlijker beslag moeten leiden, maar staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) besloot eind vorig jaar tot uitstel van de nieuwe wet mede omdat de computersystemen van de Belastingdienst de wijziging niet aankunnen. Ook toen kaartten de deurwaarders de zaak aan en de Tweede Kamer toonde zich ongelukkig met het uitstel, waarschijnlijk met twee jaar.

Begin dit jaar zei Van Ark wel alvast een deel van de verzachtende maatregelen versneld in te voeren. Zo wil ze dat de Belastingdienst niet langer automatisch aflossing van een fiscale schuld bij mensen afschrijft: dat kan de boekhouding van iemand in problematische schulden flink in de war schoppen. Ook het automatisch beslag op belastingtoeslagen wordt buiten werking gesteld.

Van de Donk: “Wij merken in de praktijk helemaal niets van die maatregelen. We moeten rekenen met de oude methode en geld invorderen voor de schuldeisers die onze opdrachtgevers zijn. Als we dan later alsnog de goede gegevens krijgen, blijkt vaak dat er te veel is gevorderd. Maar dan kunnen wij moeilijk naar de schuldeiser toe en vragen: mogen wij alstublieft het geld terug?”