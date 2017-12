Het jaar van achteruit sparen en alt-coins

Misschien heeft u over een paar jaar wel een 'tussenbaan'. Dat is geen vaste baan en ook geen korte tijdelijke baan, maar een langdurig tijdelijk contract van maximaal vier jaar. De tussenbaan is een idee van vakbond CNV en de Nederlandse werkgevers in de levensmiddelenhandel.

Ook is het een van de nieuwe economische termen van 2017. Voor het achtste jaar op rij verzamelden de twee mannen van De Financiële Begrippenlijst de economische begrippen van het jaar.

Wellicht dat u een schoonmaakhulp hebt ingehuurd via Helpling: bedrijven die opereren in de zogenoemde 'klus­je­seco­no­mie'

Sommige nieuwe woorden staan ver van de gewone consument af, zoals de term Bat-aandelen. Dat is een aanduiding voor de drie grote internetbedrijven in China: Baiddu, Alibaba en Tencent. Of de verzuim-bv, een frauduleuze constructie waarbij iemand op papier een bv optuigt met duur betaald personeel, die in werkelijkheid niet bestaat. De niet-bestaande werknemers melden zich vervolgens massaal ziek, waarna de werkgever een claim indient bij zijn verzekeraar. Het geld dat wordt uitgekeerd, wordt vervolgens weggesluisd naar het buitenland.

Overnames Ook het begrip Fort Oranje zal niet bij iedereen een bel doen rinkelen. Dit is de benaming voor een Nederlandse economie waarin belangrijke Nederlandse bedrijven worden beschermd tegen vijandelijke buitenlandse overnames. Hiervoor wordt gepleit sinds er pogingen werden gedaan van buitenlandse partijen om Unilever en AkzoNobel over te nemen. Andere termen slaan juist op economisch gedrag van alledag. Wellicht dat u een schoonmaakhulp hebt ingehuurd via Helpling of een ritje hebt gemaakt via Uber, bedrijven die opereren in de zogenoemde 'klusjeseconomie'. Vorig jaar was er al het woord Trumponomics. Nu komen daar Trumpflatie en Trumpoline bij Ook is de kans groot dat u momenteel 'achteruit spaart': u spaargeld levert geen positief maar een negatief rendement op, omdat de spaarrente lager ligt dan de inflatie. En waarschijnlijk werkt u dagelijks mee aan het ontcashen, het terugdringen van contante betalingen ten gunste van elektronisch betalingsverkeer.