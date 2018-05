Het Italiaanse regeerakkoord is af: veel dure, populistische plannen

Het gaat om een contract van 57 pagina's tussen Luigi Di Maio en Matteo Salvini, de leiders van beide partijen, dat ze 'Het contract voor de regering van de verandering' noemen. Zodra de twee samen een regering hebben gevormd, zijn ze van plan tientallen miljarden euro's te gaan uitgeven zonder dat duidelijk is hoe en of die worden gecompenseerd door extra inkomsten. Daarmee zou Italië keihard in botsing komen met de Europese Unie.

Bij de verkiezingen van 4 maart was een van de belangrijkste beloften van de Vijfsterrenbeweging de invoering van een zogenaamd 'burgerinkomen' - analisten zeggen dat dit de reden is waarom de partij zoveel stemmen in het armere zuiden kreeg. In feite gaat het niet om een basisinkomen, maar om een werkloosheidsuitkering van 780 euro per maand. Zo'n uitkering bestaat nu nog niet in Italië. Werklozen kunnen het burgerinkomen twee jaar krijgen, en in die tijd moeten ze van de arbeidsbureau's maximaal drie banen aangeboden krijgen.

Omdat de Italiaanse arbeidsbureau's nu niets voorstellen, wordt er 2 miljard uitgetrokken om die te laten functioneren. Kosten van dit 'burgerinkomen': 17 miljard euro per jaar. In het contract staat dat ook de laagste pensioenen moeten worden opgetrokken naar 780 euro per maand. Wat dat kost, staat er niet bij, maar economen gaan uit van een miljard of twintig. De belofte die veel kiezers op de Lega heeft doen stemmen, is die van een belastingverlaging. De Lega wilde een vlaktaks van 15 procent voor alle inkomens, terwijl het huidige laagste tarief 23 procent is. Deze belofte is maar half overeind gebleven: er komen twee tarieven, van 15 en 20 procent, voor personen en bedrijven. Hoeveel dit de Italiaanse overheid gaat kosten aan gederfde inkomsten wordt niet vermeld, maar economen schatten dat er hierdoor een gat van 50 tot 80 miljard euro in de begroting gaat vallen.

Lagere pensioenleeftijd

Een maatregel waar ze in Brussel ook helemaal niet blij mee zullen zijn, is het terugdraaien van de pensioenhervorming uit 2012. De Italianen hebben binnen de Europese Unie de hoogste levensverwachting, maar de Vijfsterrenbeweging en Lega vinden het niet kunnen dat de burgers op hun 67ste met pensioen gaan. Er komen daarom mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, en daar wordt 5 miljard euro voor uitgetrokken.

Econoom Carlo Cottarelli, een expert in overheidsfinanciën, is met zijn rekenmachine over een iets eerdere versie van het contract gegaan en becijfert dat dit de overheid ruim 100 miljard gaat kosten. Aan extra inkomsten uit onder andere het snijden in het aantal parlementsleden en buitenlandse militaire missies rekent hij op 0,5 miljard. Het begrotingtekort, dat van Brussel onder de 3 procent moet blijven, zou hiermee ver boven die grens uitkomen.

Maar daar hebben de populistische Vijfsterrenbeweging en Lega lak aan, zeggen ze nu. Ze willen de Italianen op de eerste plaats zetten, en zich weinig aantrekken van 'ongekozen Europese technocraten'. Ze willen bovendien dat de fiscale regels van de EU worden herzien. Hun visie is dat een regering van een land als Italië, dat economisch worstelt en mondjesmaat groeit, niet constant moet bezuinigen maar juist veel moet uitgeven om de consumptie en investeringen te stimuleren.

Vandaag kunnen de leden van de Vijfsterrenbeweging over dit contract stemmen; Di Maio noemt het op Facebook 'een historisch moment.' In het weekeinde kunnen de kiezers van de Lega hetzelfde doen.