Het Italiaanse parlement keurt aangepaste begroting goed

De laatste stap was een vertrouwensmotie die de regering vandaag won met een ruime meerderheid. Met de stemming eindigde een emotioneel debat waarin de oppositie klaagde dat er door de late overeenkomst met Brussel geen tijd was om de aanpassingen goed te bestuderen.

Het tekort kon worden verlaagd dankzij een meevaller van 3 miljard euro. Waar de regering die miljarden gevonden heeft, is nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat er extra belastingen op dure grote auto’s komen en dat wordt gesneden in bepaalde pensioenen.

Een van de veranderingen is ook dat de verwachting voor de economische groei voor komend jaar werd verlaagd van 1,5 naar 1 procent. Conte noemde de begroting “een eerste stap van een breed ambitieus plan voor hervorming".

Italië heeft na Griekenland de hoogste staatsschuld in de eurozone.

