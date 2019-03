Het is weer een spannende week voor de Britten, en wederom is de uitkomst ongewis

Een veel gedeeld filmpje op sociale media laat een vrachtwagen zien die in een veel te nauwe straat probeert te keren. Maar hoe vaak de chauffeur ook opnieuw steekt, er is geen mogelijkheid om de straat nog uit te komen. Muurvast. Een betere metafoor voor de positie van premier May is er niet.

Nadat het parlement op vrijdag wéér duidelijk maakte haar brexit-akkoord niet te accepteren, wacht haar opnieuw een loodzware week. En de opties om nog uit deze impasse te komen, nemen steeds verder af. Allereerst gaat het Lagerhuis zich vanavond voor de tweede keer uitspreken over een alternatieve brexit-oplossing. Afgelopen woensdag kozen parlementariërs uit acht opties, maar vond het voor geen enkele optie een meerderheid. Vanavond krijgen de alternatieven die woensdag op de meeste stemmen konden rekenen, een nieuw referendum en een zachtere brexit, opnieuw een kans.

Meest voor de hand liggende keuze is die voor een permanent verblijf in de douane-unie, gecombineerd met een nauwe relatie met de interne markt: de zogenaamde zachte brexit. Dat heeft als belangrijkste voordeel dat de Britten zonder tarieven met de EU kunnen blijven handelen en dat ook de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open kan blijven. Met behulp van een groot deel van de Labour-oppositie en tientallen Conservatieven zou er voor dit alternatief een meerderheid kunnen ontstaan.

Brandbrief

Maar premier May voelt er helemaal niets voor om zo’n zachte brexit uit te voeren. Het is volledig in strijd met haar eigen brexit-plan. Daarnaast zal de keuze voor een douane-unie werken als een rode lap op een stier voor de luidruchtige hardliners in haar fractie. De brexit-vleugel kan al niet leven met May’s deal, laat staan met een nog verdere knieval. Bij de stemmingen over de alternatieven afgelopen woensdag stemden liefst 235 van de 314 Conservatieven tégen de douane-unie. Elke beweging richting een zachte brexit zal direct resulteren in opstappende ministers en een revolte in haar fractie.

170 Conservatieve parlementsleden hebben daarom een brandbrief ondertekend waarin ze May oproepen alsnog voor het no deal-scenario te gaan. Vergeet alle alternatieven en vergeet de pogingen om tot een compromis te komen, schrijven zij. Dan maar zonder afspraken uit de EU op 12 april, de nieuwe deadline.

Maar als May daaraan toegeeft, zal er een flink aantal ministers uit de remain-vleugel in haar kabinet opstappen. Zij weigeren zich juist neer te leggen bij zo’n keiharde breuk met de EU. Daarnaast heeft het parlement die optie ook met ruime meerderheid verworpen. “Ik neem ontslag als het tot no deal komt”, zei David Gauke, de minister van justitie, gisteren.