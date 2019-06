Het is stil boven de Straat van Hormuz, nu zelfs een drone op grote hoogte niet veilig is

De Flightradar24 online laat het verschil zien tussen vrijdagmiddag kwart over een en twee dagen geleden dezelfde tijd. Het aantal passagiersvliegtuigen boven de Straat van Hormuz, het laatste stuk van de Perzische Golf en het begin van de Golf van Oman, is sterk gereduceerd.

De Amerikaanse luchtvaart autoriteit FAA heeft een vliegverbod afgekondigd voor Amerikaanse vliegtuigen in deze regio. Ook de KLM vliegt niet meer over dit deel van het Midden-Oosten.

Oorzaak is het neerschieten van een Amerikaans spionagetoestel van de marine, een RQ-4 Global Hawk, een uiterst geavanceerd onbemand verkenningsvliegtuig dat op zeer grote hoogte, ongeveer 18 kilometer, vliegt. Voor een passagiersvliegtuig is het plafond 13 kilometer. De angst voor een nieuwe MH17-ramp , waarbij een Maleisisch toestel in 2014 met veel Nederlandse passagiers aan boord boven Oekraïne door een Russische Buk-raket werd neergehaald, noopt luchtvaartmaatschappijen tot grote voorzichtigheid.

De Iraanse televisie liet vrijdag brokstukken van de neergestorte drone zien, die het uit de territoriale wateren heeft gevist. Of het werkelijk delen zijn van de Hawk is niet na te gaan. Het onbemande toestel zou zijn neergeschoten vanuit de provincie Hormozgan die langs de kust met de Straat van Hormuz loopt. Bij het neerstorten moet de delen van het spionagevliegtuig zijn afgedreven in oostelijke richting om neer te komen in Iraanse wateren als de Amerikaanse versie van het incident klopt.

De commandant van de Revolutionaire Garde van Iran, Hossein Salami, zei op de Iraanse televisie dat het VS-toestel een “rode lijn” is overgegaan door woensdag over Iraans grondgebied te vliegen, waarna de drone is neergehaald. Het US Central Command zegt dat de Global Hawk in internationaal luchtruim vloog.

Raket

In de oplopende spanning tussen Iran en Amerika, geeft Iran zijn visitekaartje af, nadat eerder zes olietankers doelwit waren van waarschijnlijk Iraanse torpedo’s en mijnen. Met Iran valt niet te sollen, is de boodschap. Het land beschikt over militair hoogwaardige apparatuur. Het neerhalen van een Global Hawk op 18 kilometer hoogte is geen kleinigheid. Het spionagevliegtuig is, omdat het langzaam vliegt tijdens zijn verkenningsmissie, goed op de radar te zien. Maar om het neer te halen is een radargeleide grond-luchtdoel-raket nodig. Het vermoeden is dat hiervoor een Russische S-300 is gebruikt waarover de Iraniërs beschikken.

Tegelijkertijd heeft de Revolutionaire Garde de ogen en oren van de Amerikaanse marine in de Golf blind en doof gemaakt. Waarschijnlijk zal er spoedig weer een nieuwe Global Hawk in de lucht zijn. De Verenigde Staten beschikken over enkele tientallen van deze hightech vliegtuigen, die worden bestuurd vanuit Grand Forks in de Amerikaanse staat Noord-Dakota, tegen de Canadese grens.

De spionage-Hawk is groter dan een Boeing-passagiersvliegtuig en kan 24 uur in de lucht blijven voor een verkenningsmissie. Het kan op 18 kilometer hoogte om de kromming van de aarde kijken. De Hawk heeft high-definition infrarood camera’s aan boord en afluisterapparatuur voor telefoonverkeer en andere vormen van communicatie.