Het is ‘show time’ bij Apple: de techgigant gaat de concurrentie aan met Netflix

Kan een steenrijk bedrijf een hoofdpijndossier hebben? Voor Apple is dat misschien wel ‘het nieuwe tv-kijken’. Al in 2011 zei toenmalig topman Steve Jobs dat Apple de lastige puzzel van het nieuwe tv-kijken had gekraakt. Maar sindsdien heeft nieuwkomer Netflix de televisiemarkt bestormd. Apple staat na een aantal valse starts aan het begin van weer een nieuwe poging de videokijker aan zich te binden.

Om 18 uur Nederlandse tijd geeft Apple vandaag een presentatie onder de noemer ‘It’s Show Time’. Naar verwachting kondigt de nieuwe topman Tim Cook in het Steve Jobs Theater in thuisbasis Cupertino in Californië een nieuwe dienst aan om video’s te streamen. Inclusief eigen programmering. De film- en tv-dienst moet de concurrentie aangaan met Netflix. Netflix, dat het begrip binge watching wereldwijd heeft laten inburgeren en inmiddels de standaard is geworden. Apple is laat.

Oprah Winfrey gaat programma's maken voor Apple. © EPA

Apple heeft de afgelopen twee jaar de nodige deskundigen binnengehaald. Vorig jaar juni kondigde het techbedrijf een meerjarige samenwerking aan met Oprah Winfrey. De Amerikaanse presentatrice en producer heeft volgens Apple de ‘unieke capaciteit zich te verbinden met het wereldwijde publiek’. Naast haar projecten komt er een hele reeks originele programma’s, meldde het bedrijf.

Verder heeft Apple producenten van filmmaatschappij Sony Pictures aangetrokken en de ontwikkeling van zo’n dertig series in gang gezet, onder meer van regisseur Steven Spielberg. Apple zei in eerste instantie 1 miljard dollar te investeren in programma’s.

Obama bij Netflix Dat is nog flink minder dan de 8 miljard dollar die Netflix vorig jaar aan programma’s heeft besteed om z’n 139 miljoen gebruikers in de wereld te bedienen. Netflix haalde vorig jaar onder meer Barack en Michelle Obama binnen als programmamakers voor de komende jaren. Er zijn meer concurrenten, zoals Google’s YouTube natuurlijk. De Prime Video-dienst van Amazon draait lekker. Walt Disney lanceert dit jaar zijn eigen streamingdienst. De indrukwekkende bibliotheek van Walt Disney is alleen maar groter geworden nu de overname van film- en entertainmentgigant 21st Century Fox van Rupert Murdoch is rondgekomen voor 71 miljard dollar. Telefoonaanbieder AT&T werkt sinds de fusie met Time Warner aan een nieuwe streamingdienst rond betaalzender HBO.

iPod, iPhone, Apple TV Apple heeft zich altijd vooral op apparaatjes gericht en daarmee ook het meeste geld verdiend. Op de muziek- en telefoniemarkten werd Apple een belangrijke speler dankzij de iPod en de iPhone. Maar op de tv-markt werkte dit model niet. De Apple TV-kastjes, de digitale media-ontvangers die sinds 2007 op de markt zijn, konden de macht van reguliere tv-aanbieders niet breken. Topman Tim Cook ziet nu een belangrijke rol weggelegd voor Apple in het snoerloos tv-kijken. De markt voor streaming-diensten zal alleen maar groter zal worden met de komst van 5G, het snellere mobiele internet.

Tegenvallende smartphone-verkoop Daar komt bij dat de smartphone-markt begint af te koelen. Een decennium lang kon Apple erop kon vertrouwen dat de omzet bleef groeien en consumenten steeds weer een nieuwer toestel wilden. Maar begin dit jaar waarschuwde Apple beleggers dat de verkopen dit kwartaal zullen tegenvallen. Vooral in China, maar ook in Noord-Amerika en Europa is de verkoop niet zo sterk als voorheen. Groei valt te behalen met nieuwe diensten, zoals digitale abonnementen. Als Apple wil dat de videodienst een succes wordt, zal het deze ook moeten aanbieden op de apparaten van concurrenten.

