Het is pijnlijk om oud-topvoetballer Robin van Persie te moeten aanhoren

Voor de thuiswedstrijd tegen Trencin zei hij deze week dat de pass- en trapvormen op de training van Feyenoord van minimaal hetzelfde niveau zijn als die bij Arsenal en Manchester United, zijn clubs ooit in Engeland.

In de slotfase van het vorige seizoen had hij verstandige dingen gezegd of gesuggereerd, vond ik. Hij twijfelde hardop en omstandig. Moest hij doorgaan, kon dat nog, zo kwetsbaar als hij al veel langer was. In een half jaartje bij Feyenoord, op het bescheiden niveau hier, had hij niet één volledige wedstrijd kunnen spelen.

Ik dacht dat hij zo wijs zou zijn om te stoppen. Luid was de roep om door te gaan, opdat wij, ook al zou het nog maar heel soms kunnen zijn, nog iets moois van hem konden zien. Was dat respectvol voor Van Persie, schreef ik eind april, of was het egoïstisch en wreed: zoiets nog vragen van een dertiger die onomwonden had gezegd dat het een worsteling voor hem was om fit te worden - als dat nog kan, kon je erbij denken.

Hapering Van Persie speelde donderdag tegen Trencin zoals eerder tegen PSV, om de Johan Cruijffschaal, en tegen De Graafschap. In geen van de wedstrijden scoorde hij, in alle werd hij gewisseld. Hij was al nooit de explosiefste. Hij komt niet meer los, nu. In zijn eens sierlijke loop zit vertraging, een hapering. In zijn linkervoet taant de precisie. Is dit oneerbiedig, respectloos, deze constatering slechts van het onvermijdelijke? Aan praattafels wordt op de automatische piloot gezegd dat Van Persie belangrijk voor Feyenoord is. Commentatoren zijn lief voor hem. Hij wordt 'lastig aangespeeld', hoorde ik bij een pass waar weinig aan mankeerde. 'Mooi aangenomen' - een bal die twee tellen later bij de tegenstander ligt. 'De souplesse is er momenteel niet', hoorde ik donderdag - alsof die zo nog kan terugkeren bij een 35-jarige, met zijn carrièreverloop, zijn anatomie. Is dat, dat wegkijken, eerbiedig dan, respectvol? Is het niet heel erg het tegenovergestelde ervan? Robin van Persie terleurgesteld na de uitschakeling tegen Trencin. © EPA Even, na de wedstrijd, was Van Persie donderdag wat hij ooit was, de topvoetballer die zichzelf met de normen van dien bekijkt. Hij had vier à vijf kansen gehad, daar hadden er twee of drie van in gemoeten. Dat was 'niet goed genoeg', oordeelde hij zelf - niemand anders om hem heen.

Gekunstelde gedachten Daarna was hij weer wat hij nu is, de in zichzelf en in zijn onmogelijke rol als routinier verstrikte oud-topvoetballer. We waren echt goed, zei Van Persie. Hij zei dat ze toch met iets van een opgeheven hoofd het veld konden verlaten. Dat vond de interviewer van Fox ook. Er worden nieuwe theorieën gevormd. Zonder Europees voetbal zal de belasting voor Van Persie minder zijn, dat zou kunnen helpen. Als de geblesseerde spits Jørgensen hersteld is, kan hij op het middenveld spelen. Dat zou beter voor hem zijn. Op het middenveld? Waar hij ook in zijn bloeitijd niet voor niets zelden of nooit speelde, de linie die die van de dynamiek zou moeten zijn? Gekunstelde gedachten, zoeken naar een plaats voor een mooie speler uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis: even pijnlijk als te voorzien bij Feyenoord met zijn gebrek aan kwaliteit. Zo pijnlijk ook als het is om aan te horen wat hij in zijn rol denkt te moeten zeggen: dat er keihard wordt gewerkt, dat er op de training geweldig wordt gepasst en getrapt, dat Feyenoord tegen de nummer vijf van Slowakije echt goed was. Hij heeft het zichzelf aangedaan, dat allemaal wel, te zeer gevleid door de luide roep om door te gaan - de lieve roep die nog wreder zal blijken dan hij nu al is. Chef sport Henk Hoijtink schrijft ieder weekend een column over de voetbalwereld. Meer van zijn columns lezen? Bekijk ons dossier.

