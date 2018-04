Het is nu Lyin' Comey tegen liegende Trump

Dat lijkt vergezocht, maar dat je het toch denkt, zegt wel iets over de reputatie van president Donald Trump, verzucht de conservatieve columniste van de Washington Post, Jennifer Rubin: "Het nare buikgevoel dat de beslissing van de president om militaire macht te gebruiken – of zelfs de keuze van het moment van de aanval – beïnvloed zou kunnen zijn door persoonlijke, politieke factoren, onderstreept de mate waarin de president zijn morele gezag heeft verspeeld en zijn geloofwaardigheid ondermijnd."

Maar hoe zit het met het morele gezag van voormalig FBI-directeur James Comey? Het boek dat Comey schreef over zijn carrière als aanklager en politietopman, met als apotheose zijn werk in dienst van Donald Trump en zijn onvrijwillige vertrek vorig jaar, heet 'Een hogere loyaliteit'. Dinsdag komt het uit, maar de inhoud is al bekend. Comey vertelt er niet alleen in, hij filosofeert ook over hoe hoge gezagsdragers zich moeten opstellen. Hij haalt er de door hem hooggeschatte theoloog Reinhold Niebuhr bij, wat de Washington Post verleidde tot een vermakelijke persiflage.

Besprekingen in een aantal toonaangevende kranten zijn lovend. En in de New York Times gaat Michiko Kakutani uitgebreid in op de geloofwaardigheid van Comey – door die te vergelijken met de geloofwaardigheid van president Trump zelf: "De een heeft een onsamenhangend taalgebruik op Twitter en in persoon, tijdens het uitbraken van een oneindige stroom leugens, beledigingen, opschepperijen, racistische insinuaties, verdeeldheid zaaiende oproepen tot boosheid en angst, en aanvallen op instituties, personen, bedrijven, godsdiensten en continenten. De ander kiest zijn woorden zorgvuldig om te zorgen dat er geen vaagheid kleeft aan wat hij zegt, iemand die zo hecht aan zijn reputatie van integriteit, dat toen hij zijn collega James Clapper, toen directeur van de nationale inlichtingendiensten, een met kleine martiniglazen gedecoreerde das gaf, hij niet vergat hem erbij te vertellen dat hij die weer van zijn zwager gekregen had."

Dat zou Comey wel eens een irritante man kunnen maken – maar niet iemand die je zomaar van grove leugens kunt beschuldigen. Toch deed Donald Trump dat wel de afgelopen dagen, met overgave: "Ik heb Comey nooit gevraagd om persoonlijke loyaliteit. Ik kende de man amper. Gewoon weer een van zijn vele leugens. Zijn 'memo's' dienen zijn eigen belang en zijn nep!".

De ongebreidelde twitterlust van Trump, zeker zodra hij zich beledigd voelt, ontnam volgens berichten in Amerikaanse media de staf van het Witte Huis bij voorbaat de moed om een uitgekiend PR-offensief in te zetten tegen het boek van Comey. Trump zou dat immers toch doorkruisen. Die klus werd daarom overgelaten aan de Republikeinse Partij. Het resultaat daarvan is Lyin' Comey, een website waarop Trumps plaaggeest vooral wordt weggezet als degene die zich door zijn gestuntel met het onderzoek naar de emails van Hillary Clinton voorgoed onmogelijk maakte – iets wat je fijn kunt illustreren met uitspraken van Democraten die toen zijn bloed wel konden drinken. Terwijl diezelfde Democraten Comey nu hartstochtelijk verdedigen.

Wat het boek van Comey voornamelijk uitdraagt is dat de president van de Verenigde Staten zelf een leugenachtige nitwit is

Maar dat teruggrijpen op de email-kwestie – iets waar Comey in zijn boek overigens wel mee worstelt, is natuurlijk onterecht, analyseert het blad New York. Want destijds was Trump maar wat blij met de acties van Comey – die uitspraken zul je op Lyin' Comey natuurlijk niet tegenkomen. En wat het boek van Comey voornamelijk uitdraagt is dat de president van de Verenigde Staten zelf een leugenachtige nitwit is, die het ambt van staatshoofd totaal zonder principes uitoefent. Maar dat, stelt auteur Eric Levitz vast, kun je nauwelijks een onthulling noemen. En daarom heeft het onderuit halen van Comey dus helemaal geen zin.

Oud-FBI-directeur James Comey vervolgde ooit maffia-bazen en daar doet het Witte Huis hem sterk aan denken, schrijft hij in zijn boek. "De kring van stilzwijgende instemming. De absolute macht van de baas. De eden van trouw. Het wij-tegen-zij wereldbeeld. Het liegen over alles, groot en klein."