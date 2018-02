Het is nu dringen voor een plekje op de Amsterdamse beurs

Het wordt dringen bij de gong op Beursplein 5. Steeds meer bedrijven staan in de rij voor een beursnotering in Amsterdam nu de motor van de Nederlandse economie op volle toeren draait. Vorige week was de eerste beursgang van 2018 op het Damrak een feit en gisteren kondigden de Haagse zakenbank NIBC en Dordtse groothandel B&S Group aan binnenkort de gang naar de beurs te willen maken.

"Of dit het moment is om in te stappen? Absoluut", zegt Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen. "De beurs doet het al lange tijd relatief goed en het onderliggende klimaat is uitstekend. De Nederlandse economie draait goed en er is veel belangstelling voor beleggen. Die belangstelling zal aanhouden zolang de rente laag blijft, en dat laatste is nog wel even de verwachting."

Vertrouwen Begin februari daalde de AEX-index in een korte tijd met ongeveer 10 procent, maar inmiddels is bijna de helft van dat verlies alweer goedgemaakt. Het vertrouwen in Amsterdam lijkt met de aanstaande beursgangen dan ook weer terug. "Zo'n terugval hoort bij het normale koersverloop van de beurs en is zo eens in de twee jaar heel gebruikelijk, beleggers maken zich daar geen zorgen om. In mijn ogen zijn de waarderingen op de beurs niet eens zo heel hoog en kan er nog wel wat bij", zegt de optimist Versteeg. Van die ruimte wil een aantal Nederlandse bedrijven profiteren. Dutch Star Companies One had afgelopen donderdag de primeur van de eerste Amsterdamse beursgang in 2018. Geen zelfstandig bedrijf, maar een investeringsvehikel dat met de opgehaalde 55 miljoen euro een belang wil nemen in een ander Nederlands bedrijf. Zakenbank NIBC verwacht binnen een aantal weken de stap naar de beursvloer te maken, eigenaar JC Flowers wil 35 procent van zijn belang noteren aan de beurs. In dezelfde periode verwacht ook B&S Group een beursgang te maken. B&S levert levensmiddelen en cosmetica aan Europese cruiserederijen, voordeelketens als Action en Kruidvat en internetgigant Amazon.

Een moet de eerste zijn Als er één gaat, volgen er vaak meerdere, zegt analist Versteeg. "Succes trekt aan." Versteeg wijst naar de zomer van 2016 waarin het Damrak ook in korte tijd een aantal nieuwelingen kon verwelkomen. Hierbij zaten tot de verbeelding sprekende bedrijven zoals maaltijdbezorger Takeaway.com, fitnessketen Basic-Fit en Philips' lampendivisie Philips Lighting. Opvallend was de Europese beursgang op de effectenbeurs van Amsterdam van de Europese bottelaar van Coca-Cola die werd afgesplitst van het moederbedrijf en zich met een marktwaarde van 28 miljard euro een plaats in de top van het Amsterdamse beurswezen verschafte. Meer grote vissen zoals Coca-Cola verwacht met niet op Beursplein 5, maar er circuleren genoeg interessante namen Dat er dit jaar nog zo'n grote vis als Coca-Cola naar de beurs zal gaan in Nederland is niet waarschijnlijk. Maar volgens Versteeg azen een paar interessante namen op een notering in Amsterdam. Een daarvan is Leaseplan, dat in 32 landen 1,7 miljoen auto's heeft rondrijden. Het bedrijf heeft een omzet van 9,3 miljard euro en maakte vorig jaar 466 miljoen euro winst. Leaseplan is zo'n bedrijf dat tot de verbeelding spreekt en al een behoorlijke staat van dienst heeft, vindt Versteeg. De analist wijst ook naar het veel kleinere Alfen (omzet: 73,4 miljoen euro), de fabrikant van elektrische laadpalen die al flirtte met een beursgang. "In deze tijd is het niet zo moeilijk om te raden dat iets met elektrische auto's een groeiende business is", aldus Versteeg. Voor echt grote beursgangen wordt dit jaar naar techbedrijven in het buitenland gekeken, zoals naar muziekdienst Spotify en onlinetaxibedrijf Uber. Dat zijn klanten van het Nederlandse Adyen, aanbieder van digitale betalingsdiensten. Adyen geldt als een van de meest veelbelovende Europese technologiebedrijven en doet ook zaken met bijvoorbeeld Facebook en eBay. De naam van Adyen zingt al even rond in Amsterdam en zou komende zomer daarom weleens hoge ogen kunnen gooien op Beursplein 5.