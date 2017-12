Het is lachen en huilen bij wielerploeg LottoNL-Jumbo

De twee prijzenpakkers in de Tour de France van afgelopen zomer – Dylan Groenewegen en Primoz Roglic – mochten vrijdag snoeven met een verbeterd contract bij LottoNL-Jumbo. De ploegleiding wilde hun vertrouwen en winstpotentie belonen, heette het op het Brabantse hoofdkantoor van de gele supermarktketen. Hun toekomst ligt tot ver na 2020 bij de Nederlandse ploeg vast.

De boodschap was nauwelijks ingedaald of Lars Boom maakte met het nodige aplomb bekend dat hij last heeft van hartritmestoornissen. “Ik ga nog even twee weken vol doorknallen tot aan mijn operatie.” Boom slikt medicijnen om zijn hartslag onder controle te houden. “Het valt nu mee met de schrik. Mijn cardioloog heeft mij meteen gerustgesteld.” De 31-jarige Boom zou de Tour Down Under rijden maar hoopt nu zijn rentree te kunnen maken in de Belgische voorjaarsklassiekers.

Slaappillen

Eigenlijk zouden er 27 renners op het podium staan. Twee zitten momenteel echter thuis hun zonden te overdenken, een derde kon zijn contract inleveren. De drie, de Nederlanders Antwan Tolhoek en Pascal Eenkhoorn en de Spanjaard Juan-José Lobato, hadden op trainingskamp slaappillen geslikt zonder medeweten van de leiding en artsen. Voor aanstichter Lobato eindigde maandag het hoofdstuk LottoNL. “Dit kunnen en willen wij niet tolereren”, keek ploegmanager Richard Plugge terug op een roerige week.

“Ik heb zes, zeven keer de Giro gereden. Het is leuk een keer op de Tour de focussen.” Steven Kruijswijk

Het voorval in het Spaanse Girona had er flink ingehakt, zei routinier Robert Gesink. “Voor ons renners was dit een klap in het gezicht. Wat vreten zij in hemelsnaam uit, dacht ik. Dit past ook niet onze cultuur. Dus waarom slaapmiddelen?”

Kopman Robert Gesink (midden) richt zich komend jaar vooral op de Giro d'Italia. © ANP

De ‘harde kern’ van de ploeg, onder wie Gesink, liet daarop de ploegleiding weten achter elke disciplinaire maatregel te staan. Tolhoek en Eenkhoorn zijn voor twee maanden geschorst.

Gesink rijdt sinds een paar weken weer zonder korset, die hij nodig had na zijn smak in de Tour de France die een breuk in zijn wervelkolom opleverde. “Ik ben nog niet helemaal pijnvrij maar daarentegen is mijn vorm in december nog niet eerder zo goed geweest.” De kopman van LottoNL heeft in 2018 voor de verandering de Giro als hoofddoel.

In de Tour zal hij zijn kompaan Steven Kruijswijk bijstaan die de omgekeerde weg bewandelt. “Ik heb zes, zeven keer de Giro gereden. Het is leuk een keer op de Tour de focussen.” Kruijswijk denkt dat het etappeschema in Frankrijk hem moet liggen. “Ik ga zeker voor een goed klassement.” De Brabander rijdt daarna nog de Ronde van Spanje.