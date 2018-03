Het is hard nodig dat de EU Facebook aan banden legt

Hiermee werden de Amerikaanse verkiezingen beïnvloed. Ook bij het referendum over de Brexit zouden de gegevens van Facebook een rol hebben gespeeld. En wie zegt dat dit bij het referendum over de ‘sleepwet’ niet is gebeurd?

Alweer horen mensen met een Facebookaccount dat zij het gebruik van het gratis internetplatform ‘betalen’ met hun persoonsgegevens. Opnieuw klinken geschokte reacties. Maar echt verbaasd kan niemand meer zijn. We weten allang dat Facebook ons persoonlijke leven door en door kent en zo kan bepalen wie gevoelig is voor bepaalde advertenties. We weten dat er op grote schaal nepnieuws via Facebook wordt verspreid.

De oplossing kennen we ook: stoppen met Facebook. Maar we doen het niet

De oplossing kennen we ook: stoppen met Facebook. Als we dat massaal doen, verkruimelt de macht van Facebook onmiddellijk. Maar we doen het niet. Miljoenen mensen zijn voor hun sociale leven afhankelijk geworden van Facebook. Ook voor zakelijke belangen is Facebook bijna onontbeerlijk geworden. Toen chatdienst Whatsapp door Facebook werd gekocht, stapten duizenden mensen over naar een andere chatdienst. Maar een paar dagen later waren ze weer terug bij Whatsapp, omdat nu eenmaal iedereen daar zit. Ook nu roepen mensen via de hashtag #Deletefacebook elkaar op om uit het internetplatform te stappen. Maar de kans dat Facebook door deze gebruikersopstand valt, is minimaal.

Facebook is inmiddels ‘too big to fail’, het kan niet meer kapot. Daarom is het hard nodig dat overheden zich serieus gaan bemoeien met deze internetreus. Dat kan alleen als de Europese Unie zich als één macht tegenover Facebook opstelt en via gemeenschappelijke regelgeving Facebook aan banden legt. Tot nu toe legt ieder Europees land op grond van eigen wetgeving apart boetes op, maar voor Facebook of die andere sociale-media­gigant Google zijn landen als Spanje of Zweden geen partij. Wil Brussel enige invloed hebben op dit terrein, dan moeten de landen gezamenlijk optrekken.

We moeten daar ook weer niet te veel van verwachten. Facebook kan zich steeds via een achterdeur aan wetgeving onttrekken. Het blijft daarom van groot belang dat gebruikers zelf alerter zijn. Alvorens op akkoord te klikken bij iedere vraag om cookies te plaatsen of gegevens af te staan, zou iedereen zich moeten afvragen of dat verstandig is. De vele onfrisse relletjes rond Facebook laten zien dat het antwoord meestal nee is. Weggaan bij Facebook is misschien geen optie voor de meesten van ons; er verstandig en selectief mee omgaan is dan wel het minste dat we kunnen doen.

