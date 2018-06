Het is gekkenwerk, maar 'it giet oan' voor Maarten van der Weijden

Op weg naar de zesde verdieping in het VU medisch centrum in Amsterdam, rijdt een dokter een bed met een patiënt erin de lift in. Het verschil met de gebruikelijke plek voor een persconferentie van een sporter - doorgaans op een sportcomplex - kan haast niet groter zijn. Hier lopen geen fitte mensen rond. Hier is men ziek.

Het is precies wat Maarten van der Weijden wil laten zien. De 37-jarige zwemmer wil aandacht voor kankeronderzoek. Op 18 augustus, bijna tien jaar na zijn olympische titel van Peking, duikt hij het water in voor een loodzware beproeving.

Van der Weijden wil de Elfstedentocht afleggen. Niet schaatsend, fietsend, lopend of roeiend. Nee, zwemmend. De olympisch kampioen, die tijdens zijn carrière leukemie heeft gehad, wil daarmee geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. Met de opbrengst worden elf kankeronderzoeken gefinancierd.

12 uur

De tocht over bijna 200 kilometer gaat drie dagen duren. Van der Weijden heeft er al een paar lange trainingen op zitten. Hij stak het IJsselmeer over, verbrak het record voor 24 uur lang zwemmen, waarin hij in een zwembad 102,8 kilometer aflegde. Na een korte stop dook hij weer het water in om als training nog 12 uur door te zwemmen. Hij stak ook al het Kanaal over en zwom daarna weer terug. En hij zwom van Amsterdam naar Rotterdam in een recordtijd.

Maar 200 kilometer achter elkaar door zwemmen door de Friese elf steden, dat is van een andere orde. Geen mens heeft het ooit in zijn hoofd gehaald om zoiets te proberen. "Het moeilijkste wordt het stuk dat de Hel van het Noorden wordt genoemd", zegt Van der Weijden. "Dat moet ik 's nachts afleggen, in de tweede nacht. Het is donker en er is amper wat te zien, het gebied bestaat uit veel weiland. De verveling en het slaapgebrek zullen daar opspelen." De zwemmer moet op dat stuk 47 kilometer doorkruisen van De Ried via Berlikumerwiid, Moddergat, Blikvaart, Zuidhoekstervaart, Finkumervaart, door Bartlehiem richting Dokkum.