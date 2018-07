Het is de week van de waarheid voor zelfstandigen

Flexibel werken is fijn, maar waarom moet ik daarvoor per se zelfstandig ondernemer zijn? Dat kan toch ook als werknemer?" zegt de 20-jarige Sytze Ferwerda uit Amsterdam. Hij is maaltijdbezorger bij Deliveroo en hoort deze week de uitspraak in een rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen zijn opdrachtgever. De student politicologie eist dat het bedrijf hem in dienst neemt.

De zaak staat symbool voor de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt met steeds meer zelfstandig ondernemers, zzp'ers. Nederland telt ruim een miljoen zelfstandigen zonder personeel en 'dat aantal blijft stijgen', meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Werkgevers maken gebruik van de bestaande regels, maar er zijn ook bezwaren.

Het vorige kabinet worstelde vijf jaar met de positie van zzp'ers. Het probleem volgens de PvdA: zij bouwen vaak geen pensioen op, betalen geen premies voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en zijn daardoor meestal goedkoper dan gewone werknemers. Ze betalen vaak weinig belasting, waardoor de kosten van collectieve voorzieningen zoals onderwijs en veiligheid door anderen moeten worden opgebracht.

Mogelijke nieuwe regels, zoals een verplichte verzekering, riepen weer nieuwe vragen op. Zoals: heeft iedereen die wel nodig? Ondertussen was coalitiepartner VVD niet overtuigd van het probleem: zzp'ers zijn toch ook innovatief, flexibel en dragen hun eigen verantwoordelijkheid.

Ook het nieuwe kabinet heeft nog geen nieuwe passende regels paraat. Er is behoefte aan vrijheid om te ondernemen, maar ook aan bescherming voor mensen die het werk uitvoeren. Waar is de verstandige middenweg?

Het is geen zelfstandig werk, vindt Ferwerda. Via een app deelt Deliveroo de orders uit aan de fietskoeriers die onderweg zijn met op hun rug de pastelgroene tas voor de maaltijden. Deliveroo denkt dat de bezorgers behoefte hebben aan vrijheid. Zij kunnen zelf bepalen hoeveel zij werken. Deliveroo regelt de opdrachten: een maaltijd halen bij een restaurant en naar de klant brengen.

Ferwerda: "Dat is natuurlijk mooi als je in een uur vier ritten hebt, maar dat is minder prima als je nul ritten hebt en staat te wachten." Hij meent dat hij juridisch een werknemer is, omdat er sprake is van een duidelijke gezagsverhouding: "Ik doe hetzelfde werk als voorheen. Deliveroo bepaalt hoe ik werk en wanneer ik werk."

Sytze Ferwerda wil daar niet op wachten. De PvdA organiseerde een crowdfundingsactie om geld op te halen voor zijn rechtszaak. Met een uitspraak van de rechter hoopt hij te bereiken dat een bedrijf niet zomaar een streep kan halen door de loonlijst door van de werknemers zzp'ers te maken. Ferwerda trad twee jaar geleden parttime in dienst van Deliveroo, maar eind vorig jaar ging het bedrijfsmodel op de schop. Wie wilde blijven werken, moest zich, na het aflopen van het tijdelijke contract, inschrijven bij de Kamer van Koophandel en kreeg in plaats van een vast salaris voortaan vijf euro per rit.

Kluseconomie

Er wordt deze week met belangstelling gekeken naar de uitspraak in de zaak-Ferwerda. De vraag is hoe verstrekkend het oordeel zal zijn. Kijkt de rechter alleen naar de situatie van Ferwerda of zet zij een norm waaraan ook andere zzp'ers en bedrijven die veel werken met dergelijke constructies zich aan moeten houden?

Behalve Deliveroo zijn er andere internationale bedrijven die op ongeveer dezelfde manier werken. De taxionderneming Uber zet ook een app in om zelfstandige chauffeurs in contact te brengen met klanten. Via het bedrijf Helpling worden schoonmakers op pad gestuurd om te dweilen en te poetsen bij particulieren. Het principe is overal dat klanten via de website of een app een maaltijd, taxi of schoonmaakster bestellen en het bedrijf kijkt wie beschikbaar is in de buurt. Het bedrijf, of het nou Uber heet of Deliveroo, zegt dat het slechts bemiddelt tussen klant en zzp'er.

© Idris van Heffen

Bureau SEO Economisch Onderzoek noemt de nieuwe sector 'de kluseconomie'. Het wordt ook wel 'platformeconomie' genoemd, omdat de 'werkers' via een platform, de app of website, aan hun klussen komen. Ongeveer 34.000 Nederlanders werken inmiddels op die manier, schreef het bureau dit voorjaar in een rapport voor het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Bas ter Weel, directeur van SEO, schetst het dilemma voor het maken van regels voor zzp'ers. "Deze bedrijven willen zo efficiënt mogelijk vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dat is innovatief en het kan nieuwe banen scheppen. Maar zij opereren ook op een manier die vragen oproept. Aan de ene kant wil je graag nieuwe initiatieven stimuleren. Aan de andere kant wil je fatsoenlijk met mensen omgaan. Welke regels zijn dan het beste?"

De onderzoekers onderscheiden maaltijdbezorgers, taxichauffeurs, fotografen, klussers, schoonmakers en horecamedewerkers. Een derde is maaltijdbezorger en dat zijn vaak jongeren. Er wordt meestal minder dan twintig uur per week gewerkt, maar er zijn ook voorbeelden van mensen, bijvoorbeeld taxichauffeurs en schoonmakers, die fulltime aan de slag zijn.