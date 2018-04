Het is aangetoond: Minder operatiepijn met muziek

Ook patiënten die onder volledige narcose werden geopereerd, hadden met 'God's Plan' van Drake of 'Flames' van David Guetta, minder pijn. Onderzoekers van Erasmus MC publiceren over zogenaamde 'perioperatieve muziek' in het tijdschrift British Journal of Surgery. Rosalie Kühlmann van Erasmus MC deed een meta-studie naar het gebruik van muziek bij operatiepatiënten.

Volgens haar zijn er al jaren aanwijzingen dat muziek invloed heeft op de hersenen, op angst, stress en pijn. "Met deze studie laten we nu onomstotelijk wetenschappelijk bewijs zien", zegt ze. "Het is nu evidence-based, wat ook betekent dat er richtlijnen ten aanzien van chirurgie kunnen worden gemaakt."

Het is veilig, duurzaam en kent geen bijwerkingen Rosalie Kühlmann, Erasmus MC

Muziek vóór of na de operatie of zelfs in de operatiekamer is volgens haar eenvoudig toe te passen: bijna iedereen heeft een mobiele telefoon met oortjes waarmee naar muziek kan worden geluisterd. "En daar komt nog bij dat het veilig is, duurzaam en geen bijwerkingen kent."

Het onderzoek van Kühlmann is uitgevoerd binnen het project 'Muziek als Medicijn'. Zo staat er sinds kort een witte vleugel in de nieuwe hoofdingang waarmee de patiënten opgebeurd worden. Ook worden er verkennende gesprekken gevoerd over een samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Wat dat orkest precies voor het heil van de patiënten kan betekenen, is onderwerp van nader onderzoek. Maar 'De Vuurvogel' van Igor Stravinsky kan nooit kwaad.