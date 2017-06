Het Iraakse leger bestormt het laatste door IS-bezette deel van Mosul

De zogenoemde Oude Stad van Mosul is het laatste stadsdeel dat IS-strijders in handen hebben. Jihadisten proberen de oprukkende troepen met onder meer boobytraps, zelfmoordaanslagen, scherpschutters en mortieraanvallen op afstand te houden.

In het stadsdeel zitten nog zo'n honderdduizend burgers vast, aldus de VN. Hun aanwezigheid compliceert de militaire operatie. "We proberen erg voorzichtig te zijn en alleen lichte en middelzware wapens te gebruiken om burgerslachtoffers te voorkomen", zei een andere CTS-officier tegen Iraakse media. Toch vrezen hulporganisaties voor het lot van achtergebleven burgers. "Dit zal een beangstigende tijd zijn voor de circa honderdduizend mensen die vastzitten in de Oude Stad", concludeerde het International Rescue Committee. "Ze lopen het risico terecht te komen in de zware straatgevechten die nog gaan komen."

De Oude Stad is een wirwar van straatjes waar de huizen vaak een voor een veroverd moeten worden. De afgelopen weken zijn honderden burgers omgekomen toen ze probeerden te vluchten uit het stadsdeel. Toch verwachten de Iraakse autoriteiten dat op korte termijn duizenden gezinnen proberen te ontkomen uit het oorlogsgebied. Scherpschutters van IS hebben het onder meer gemunt op burgers die per boot de stad proberen te ontvluchten. Volgens de VN gebruikt IS burgers als menselijk schild. De jihadisten proberen daarom te voorkomen dat de bevolking de benen neemt. Het Iraaks leger schat dat zich nog zo'n driehonderd IS-strijders in Mosul bevinden. Dat waren er zo'n zesduizend.

