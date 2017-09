Het internetplatform wil niet als werkgever gezien worden

Kun je Helpling, een internetplatform dat particulieren helpt aan een werkster, zien als een werkgever? Nee, zegt Helpling. Het bedrijf doet niet meer dan vraag en aanbod bij elkaar brengen en regelen dat de betaling netjes verloopt.

Niet dat directeur van Helpling Floyd Sijmons niet meer zou willen regelen voor de schoonmakers die van zijn platform gebruikmaken. Denk aan bepaalde vormen van sociale zekerheid. "Maar daar moeten we erg mee uitkijken", zei Sijmons donderdagavond tijdens een debat over platformeconomie in Amsterdams debatcentrum Pakhuis de Zwijger, "want zo zouden we zomaar kunnen worden bestempeld als werkgever." En zodra Helpling te boek komt te staan als werkgever, gaat de prijs van een schoonmaakhulp via het platform omhoog van zo'n 14 euro naar 25 euro. "Dat is een prijs die particulieren gewoon niet bereid zijn te betalen. Niet voor niets wordt dit werk veelal zwart gedaan."

Paul Egging (directeur van Temper) wil wel meer regelen voor de freelancers, maar werkgever worden wil hij niet

Temper, platform voor freelancers in de horeca, loopt tegen hetzelfde probleem aan. Directeur Paul Eggink wil namelijk wel graag meer regelen voor de horecafreelancers. Maar, werkgever worden, wil hij niet. "Dus praten we elke keer met de Belastingdienst om te vragen of wij een bepaalde regeling wel mogen opzetten voor de freelancers."

Verantwoordelijheidsgevoel Temper en Helpling voelen dus wel een verantwoordelijkheid richting de zzp'ers die via hun platform werk vinden. Maar dat mag niet te ingewikkeld of duur worden: werkgeverschap, daar zitten de internetplatformen niet op te wachten. Liever zien ze dat de wetgever ze meer ruimte geeft of de regels aanpast. Volgens TNO heeft een op de acht Nederlanders weleens geld verdiend via een platform. Van de mensen die werken via een platform, verdient een vijfde daarmee meer dan de helft van het inkomen. Vaak gaat het dus om mensen die een beetje bijklussen naast hun vaste baan, hun studie of de zorg voor de kinderen. Toch moeten overheden en vakbonden de opkomst van de platformeconomie serieus nemen, zegt Fredrik Söderqvist van Swedish Unionen. "Platformen verlagen de transactiekosten. Werknemers kunnen worden aangestuurd zonder dat ze ooit samenkomen. Dat kan uiteindelijk net zo'n revolutie zijn als de lopende band van Henry Ford ooit was." Söderqvist heeft in Zweden een cao afgesloten met een aantal platforms, die hij dus wel degelijk als werkgevers ziet. "Uiteindelijk wil je dat zo'n collectieve overeenkomst terugkomt in de programmeercode van de website. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat er automatisch belasting wordt betaald." Ook belangrijk: de zeggenschap van de zzp'er over zijn online reputatie. Stel dat een zzp'er wil overstappen naar een ander platform dan kan hij zijn beoordelingen niet meenemen. Söderqvist: "Ik zie daar een taak voor de vakbonden." Voor de meesten is het toch een bijbaan

Deliveroo-koeriers organiseren zich Maaltijden bezorgen als zzp'er? Daar heeft een grote groep fietskoeriers van maaltijdbezorgbedrijf Deliveroo geen zin in. Toch is het bedrijf, dat eerst fietskoeriers in loondienst had, overgestapt naar een zzp-model. Volgens directeur van Deliveroo Benelux Mathieu de Lophem is er te weinig flexibiliteit als fietskoeriers in loondienst zijn. "Voor de meesten is het toch een bijbaan en zo kunnen we beter inspelen op de piekuren." Onder de naam Riders Union proberen zo'n 170 fietskoeriers Deliveroo te overreden om opnieuw personeel in dienst te nemen. Daarbij krijgen ze hulp van vakbond FNV. Voorman Daan Dorr: "Wij willen niet onder een bus terechtkomen zonder verzekering." Deliveroo legt de bal echter bij de overheid. "Wij bieden graag meer zekerheid, maar dan moet de overheid dat mogelijk maken zonder dat wij als werkgever worden gezien", zegt De Lophem.

