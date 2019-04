Het Indiase leger denkt Yeti-voetsporen te hebben gevonden, ‘We willen de wetenschap wakker schudden’

Het verhaal van de Yeti is, vooral onder de lokale bevolking in de Himalaya, een groot mysterie. De Yeti - of zoals we hem in Nederland noemen, de Verschrikkelijke Sneeuwman - duikt op in vele verhalen als groot aapachtig beest dat net als de mens op twee benen loopt. Maar wetenschappers hebben tot op heden nog geen enkel bewijs gevonden voor het bestaan van de Yeti.

Lees verder na de advertentie

Nu beweert het Indiase leger voetafdrukken te hebben gevonden van 81 bij 38 centimeter die van een Yeti zouden zijn. Hoewel het leger de ontdekking al op 9 april heeft gedaan, is het nieuws pas maandag naar buiten gebracht. Tegen de Times of India zei een woordvoerder van het leger dat ze in eerste instantie het ‘bewijs’ achterhielden, maar omdat de foto's - na eigen onderzoek - aansluiten bij eerdere theorieën die het bestaan van de Yeti onderschrijven, besloten ze het beeldmateriaal publiekelijke te maken. “Ook om de wetenschap wakker te schudden en de interesse opnieuw aan te wakkeren”, aldus de woordvoerder tegen de krant.